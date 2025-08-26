Keď zbadali bloček so sumou 44,70 eura, skoro odpadli: Táto vec v Chorvátsku zlákala ich deti, museli ju kúpiť

Lákajú sladkou vôňou, pestrými farbami a tvarmi od výmyslu sveta. Hovoríme o obchodoch s cukríkmi, ktoré sú priam neodolateľné predovšetkým na dovolenke, kedy sa necháme uniesť atmosférou a kúpime aj to, čo nepotrebujeme. Okrem gumených cukríkov predávajú aj lízanky a ďalšie sladkosti, ktorých cena nie je pevne stanovená, ale odvíja sa od gramáže. A ak ste sa už do nejakého nechali vtiahnuť, viete, že nejde o lacnú záležitosť.
Prekvapení zostali aj turisti, ktorí navštívili takýto „cukríkový raj“ v Dubrovníku. So svojou skúsenosťou sa podelili na TikToku a ich video sa okamžite stalo virálnym. Momentálne má cez 1,5 milióna prehratí.
@deniscaval121 Dubrovnik’s walls: where candy costs more than a cannonball.🫣😄😜 #candy #fyp #viral #holidays #comedy ♬ Risas – Victor Beatrd
Takmer 50 eur za cukríky
„Zaplatiť 45 eur za pár cukríkov v Dubrovníku je ako kúpiť suvenír, ktorý vaše zuby oľutujú a na ktorý vaša peňaženka nikdy nezabudne,“ pridali popis k videu. Ukázali v ňom balíček s cukríkmi a bloček s priam závratnou sumou. Podľa neho za 745 gramov sladkostí zaplatili presne 44,70 eura.
V komentároch sa ozvali viacerí, ktorí presne vedeli, o akom podniku je reč a rozbehli diskusiu, podľa ktorej má byť takýto obchod s cukríkmi klasickou turistickou pascou v každom európskom meste.
Niekto však podotkol, že 745 gramov cukríkov je dosť veľký objem, na čo autor videa reagoval, že nie pre 4 deti. Keďže nechcel, aby plakali, nebola iná možnosť. „Stalo sa to aj nám, necíť sa zle,“ priznal niekto ďalší.
Objavila sa aj iná skúsenosť, v ktorej sa komentujúca zdôverila, že nedávno navštívili rovnakú predajňu, no keď zistili, že majú za cukríky zaplatiť 80 eur, radšej ich vrátili späť.
Medzi radami, ako uspokojiť ratolesti, keď ich pozornosť pritiahne takýto obchod s cukríkmi, sa objavilo odporúčanie kúpiť ich radšej v supermarkete, kde vyjdú lacnejšie. No priznajme si, že keď ich vidíme, aj my dospelí máme neraz problém odolať. Autor videa len s humorom dodal, že napriek tejto vysokej sume cukríky kúpi aj nabudúce.
