Britský pár ochutnal kapustnicu a slovenské pivo: V Bratislave strávili 24 hodín, prekvapí vás, ako ju zhodnotili

Foto: Screen TikTok (abbyngaz)

Zuzana Veslíková
Nešetrili chválou – na naše jedlo, pivo aj hlavné mesto.

Sledovať zahraničných turistov, ktorí ochutnávajú naše tradičné pochúťky, je vždy zážitkom. Len pred niekoľkými dňami do našich končín zavítal pár z Británie, ktorý sa podelil o svoje dojmy. 

Abby a Gaza a ich cesty po Európe sleduje na TikToku takmer 30-tisíc ľudí. V uplynulých týždňoch navštívili napríklad Barcelonu, Zadar, Budapešť či Bratislavu. Spomedzi videí z našich končín sa stalo virálne predovšetkým jedno, v ktorom Abby ukazuje ochutnávku kapustnice. Má okolo 100-tisíc pozretí.

@abbyngaz Would you try this? 🇸🇰🇸🇰 #bratislava #bratislava_slovakia🇸🇰 #bratislavatravel #travelfoodie #slovakianfood ♬ original sound – Abby & Gaz ✈️ Travel Content

Skritizovali ju za spôsob, ako je lyžicou

Britku hneď upútala vôňa klobásy a po ochutnaní priznala, že jej kapustnica chutí. V komentároch pod videom sa ozvalo viacero Slovákov, ktorí sa jej zdôverili, že kapustnicu milujú. Niekto dokonca Abby ponúkol, že ak jej kapustnica chutí, môže sa s ňou podeliť o recept. No ako to už na internete býva, objavila sa aj kritika smerujúca priamo na Britku.

„To žiaden zahraničný človek nevie jesť lyžicou?“ opýtal sa jeden z komentujúcich. Čo presne mu vadilo, netušíme. Viacerí ju opravili, že keď vo videu hovorí o tom, že je v polievke cibuľa, v skutočnosti ide o kyslú kapustu.

@abbyngaz Another delicious pint to add to the list 🍻 #bratislava #bratislava_slovakia🇸🇰 #travelslovakia #travelbratislava #travelcouple ♬ original sound – Abby & Gaz ✈️ Travel Content

V ďalších z videí si jej partner Gaz dal slovenské remeselné pivo, ktoré odporučil ochutnať aj ďalším. No podotkol, že keď sa chcel o našich pivách dozvedieť viac, nebol veľmi úspešný, pretože všetky informácie, na ktoré narazil, boli v slovenčine. Abby zas ochutnala ružové pirohy s fetou a priznala, že ešte nikdy podobné jedlo nevidela.

Celkovo Britom slovenské pochúťky chutili a učarovalo im aj naše hlavné mesto. „Bratislava je úžasná,“ opísali po tom, ako tu strávili 24-hodín.

