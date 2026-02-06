Keď srdce prevažuje nad rozumom. Ľudia narodení v konkrétnych mesiacoch sa zamilujú veľmi rýchlo a bezhlavo

Láska je jedným z najintenzívnejších ľudských zážitkov – niekto ju prežíva opatrne a pomaly, iný sa do nej vrhne bez váhania. Je to ako jemná hudba, ktorá sa čoraz viac rozpína, až napokon zasiahne celé srdce. A hoci to nie je vedecky podložené pravidlo, podľa astrológie existujú mesiace narodenia, ktorých oslávenci sa zamilujú rýchlejšie a intenzívnejšie než väčšina ostatných.
Podľa portálu Collective World existujú ľudia narodení v troch konkrétnych mesiacoch, ktorí bývajú viac emocionálni, otvorení a nechávajú sa viesť svojimi citmi skôr než rozumom. Riadia sa srdcom, pričom racionalita u nich nemá svoje miesto. O koho presne ide?
Júl: starostlivé duše s veľkým srdcom
Ľudia narodení v júli sú podľa astrológie najcitlivejší. V žilách im prúdia emócie a ich láska je často hlboká a nekompromisná. Títo ľudia milujú ideu romantiky, starajú sa o partnera a v ich svete neexistuje polovičatá láska. Ak sa rozhodnú milovať, robia to celým srdcom. Často snívajú o spoločnej budúcnosti už po prvých spoločných chvíľach a v láske sa nechajú unášať skôr než si to sami uvedomia.
