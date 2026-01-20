Keď rodičky a otcovia perlia: Nemocnica zverejnila vtipné momenty z pôrodnice, odpadnete od smiechu

Pôrod môže byť nielen stresujúci, ale niekedy v panike a náhlení sa môže spôsobiť menšie nedorozumenia. Najmä, ak si rodiaca žena neuvedomuje, čo hovorí, keďže sa sústredí len na svoje bábätko a predýchavanie kontrakcií.
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici zverejnila na sociálnej sieti príspevok, ktorý pobavil nielen jej pacientov. Podelila sa totiž s najlepšími hláškami z jej pôrodnice, či už tých od rodičiek alebo od oteckov.
Najlepšie hlášky z pôrodnice
„Nový pracovný týždeň sme sa rozhodli začať s nadhľadom a trochou humoru. Hoci platí, že v nemocnici berieme ľudí a situácie vážne, občas sa zrodia aj vtipné momenty,“ oznámila nemocnica v príspevku. Ako sa totiž ukázalo, personál si zapisoval najvtipnejšie hlášky a teraz sa rozhodli o ne podeliť aj s verejnosťou. Samozrejme, anonymne.
Jednou z nich je napríklad: „Rodička: Urobte mi už ten tesársky rez!“ Nechýbali pritom ani vtipné momenty ako napríklad: „Rodička poslala kúpiť manžela hroznový cukor… Vrátil sa s 500 g práškového cukru.“
Pamätný bol tiež moment, keď rodiaca žena povedala personálu, že predošlé štyri deti rodila s vyklápačkami namiesto vyvolávačiek alebo keď im zas iná prezradila, že vyplnila papier na bodybuilding namiesto bondingu. Rovnako tak si zmýlil pojmy aj budúci otec, keď sa namiesto plodovej vody pýtal na pupočníkovú.
