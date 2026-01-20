Keď rodičky a otcovia perlia: Nemocnica zverejnila vtipné momenty z pôrodnice, odpadnete od smiechu

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Niekedy spanikárili oteckovia, inokedy mamičky.

Pôrod môže byť nielen stresujúci, ale niekedy v panike a náhlení sa môže spôsobiť menšie nedorozumenia. Najmä, ak si rodiaca žena neuvedomuje, čo hovorí, keďže sa sústredí len na svoje bábätko a predýchavanie kontrakcií. 

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici zverejnila na sociálnej sieti príspevok, ktorý pobavil nielen jej pacientov. Podelila sa totiž s najlepšími hláškami z jej pôrodnice, či už tých od rodičiek alebo od oteckov.

Najlepšie hlášky z pôrodnice

„Nový pracovný týždeň sme sa rozhodli začať s nadhľadom a trochou humoru. Hoci platí, že v nemocnici berieme ľudí a situácie vážne, občas sa zrodia aj vtipné momenty,“ oznámila nemocnica v príspevku. Ako sa totiž ukázalo, personál si zapisoval najvtipnejšie hlášky a teraz sa rozhodli o ne podeliť aj s verejnosťou. Samozrejme, anonymne.

Jednou z nich je napríklad: „Rodička: Urobte mi už ten tesársky rez!“ Nechýbali pritom ani vtipné momenty ako napríklad: „Rodička poslala kúpiť manžela hroznový cukor… Vrátil sa s 500 g práškového cukru.“

Pamätný bol tiež moment, keď rodiaca žena povedala personálu, že predošlé štyri deti rodila s vyklápačkami namiesto vyvolávačiek alebo keď im zas iná prezradila, že vyplnila papier na bodybuilding namiesto bondingu. Rovnako tak si zmýlil pojmy aj budúci otec, keď sa namiesto plodovej vody pýtal na pupočníkovú.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Návrat na grécky ostrov? Scenár k Mamma Mia 3 je hotový, Amanda Seyfried o tom,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac