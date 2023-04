Keanu Reeves stanovil prísne ultimátum: Nový John Wick vznikne len v prípade, že mu splnia jednu požiadavku

Najnovší film o Johnovi Wickovi má obrovský úspech a internetom sa denne šíria správy a dohady o tom, kedy a či vôbec vznikne aj piata časť . Keanu Reeves sa teraz ako hlavný predstaviteľ vyjadril, pod akou podmienkou bude ochotný natáčať piateho Wicka.

Článok pokračuje pod videom ↓

Niekdajší nájomný vrah v celosvetovej organizácii, ktorý sa po nešťastných udalostiach vrátil ku krvavému remeslu. Film o Johnovi Wickovi, ktorého od prvého filmu stvárňuje ikonický Keanu Reeves, zožal vo svete obrovský úspech, čo vyústilo už ku štvrtému dielu s názvom John Wick: Chapter 4.

Aj keď štvrtý Wick nie je v kinách ešte ani mesiac, v médiách sa objavujú desiatky správ a dohadov o tom, ako je na tom budúcnosť filmov o Johnovi Wickovi, píše Unilad. Samotný herec, Keanu Reeves, sa v nedávnom rozhovore vyjadril k tomu, či by bol vôbec ochotný figurovať v ďalšom pokračovaní Wickovho príbehu, pričom si určil jednu podmienku.

Reeves má jednu podmienku

„Pridám sa na scénu len v prípade, že bude film režírovať Chad Stahelski (režisér všetkých doterajších častí). Ak by k tomu došlo a mal by som opäť hrať Johna Wicka, záležalo by aj na tom, akú reakciu by sme dostali od fanúšikov. Oni sú predsa jediným dôvodom, prečo vznikli už 4 časti,“ povedal Reeves.

POZOR: V nasledujúcom odseku sú spoilery k filmu John Wick: Chapter 4

Otázka toho, či a kedy príde do kín ďalší John Wick, sa objavila najmä z dôvodu, aký záver dali tvorcovia poslednému filmu. Kto už novú snímku videl, respektíve o nej čítal, tak vie, že na konci filmu stoja Winston (Ian McShane) a King (Laurence Fishburne) nad hrobom s menom John Wick.

Scéna tak má vzbudzovať dojem, že príbeh vraha Wicka je na konci a keďže vo filme urovnal všetky ostávajúce úlohy a dlhy, „má právo“ zomrieť. Podľa tvorcov je to však len jedna z alternatív, ako sa môže vyvíjať príbeh o oddanom človeku ďalej.