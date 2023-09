Keanu Reeves prosil, aby Johna Wicka zabili: Priznal, že ho natáčanie ničilo, bol z neho už unavený

Keanu Reeves patrí medzi jedného z najobľúbenejších hercov súčasnosti. Je známy predovšetkým vďaka stvárneniu obľúbených akčných hrdinov a jedným z nich je aj postava Johna Wicka. Producent Basil Iwanyk v rozhovore pre Collider opísal, že Reeves bol počas nakrúcania štvrtej časti natoľko vyčerpaný, že prosil, aby bol John Wick na jej konci zabitý.

Fanúšikovia akčných trhákov si už mohli vychutnať aj štvrtú časť filmovej série John Wick. Uzrela svetlo sveta len tento rok a od divákov si vyslúžila vysoké hodnotenia. Ľudia Keanu Reevesa a aj nezlomného Johna Wicka nepochybne milujú. No nakrúcanie pre herca nebolo vôbec jednoduché.

Chcel, aby John Wick zomrel

Iwanyk vysvetlil, že Reeves sa po dvojke a trojke cítil unavený. Náročné nakrúcanie ho ničilo emocionálne, aj fyzicky. Priznal, že ho herec dokonca prosil, aby na konci štvrtého pokračovania tvorcovia Wicka zabili. „Chcem byť definitívne zabitý na konci filmu,“ citoval Reevesove slová.

Ak ste náhodou všetky časti tejto série nevideli, nebudeme vám prezrádzať detaily o tom, ako štvorka skončila, no Iwanyk sa netají tým, že by chcel vo fenoméne menom John Wick pokračovať aj ďalej. Zatiaľ sa ale môžeme tešiť na seriál The Continental, ktorý vychádza zo sveta Johna Wicka alebo spin-off s názvom Ballerina.