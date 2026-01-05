KDH príde o poslanca: Martin Šmilňák reaguje na decembrovú nehodu, mandátu v NR SR sa dobrovoľne vzdá

Foto: SITA/Diana Černak

Nina Malovcová
TASR
Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.

Poslanec Národnej rady SR za KDH Martin Šmilňák, ktorý mal vlani v decembri dopravnú nehodu, pri ktorej mu v dychu zistili alkohol, sa vzdá svojho poslaneckého mandátu.

Uviedol to vo videu na sociálnej sieti. Z verejného života podľa vlastných slov neodchádza.

Z verejného života neodchádza

„Žijeme v krajine, kde si ľudia zvykli, že politici sú nedotknuteľní a za svoje prešľapy nenesú zodpovednosť. A to nie je dobré, v KDH to chceme robiť inak. Ja som urobil prešľap a zaplatím za to. Rozhodol som sa, že sa vzdám mandátu poslanca,“ skonštatoval Šmilňák.

Z verejného života neodchádza a neostane ticho, keď bude vláda alebo politici konať vo svoj vlastný prospech a proti prospechu ľudí. Chce ďalej prinášať riešenia v oblasti školstva a vzdelávania, budúcnosti detí a lepšieho života na Slovensku. Zároveň sa poďakoval za podporu v náročnom čase, ale aj tým, ktorí „ešte stále veríte, že politika sa dá robiť slušne“.

Reakcia KDH na rozhodnutie poslanca

KDH rozhodnutie svojho poslanca rešpektuje, považuje ho za nastavenie novej politickej kultúry na Slovensku. „Kresťanskodemokratické hnutie a jeho zástupcovia sú nositeľmi hodnôt v každej situácii a neutekajú pred zodpovednosťou,“ odkazuje KDH vo svojej reakcii. Šmilňákovi zároveň poďakovalo za doterajšiu prácu pre hnutie i občanov.

K dopravnej nehode Šmilňáka došlo 28. decembra 2025 popoludní medzi obcami Gaboltov a Sveržov. Polícia mu po zrážke s jelenicou, ktorá uhynula, namerala 0,48 promile alkoholu v krvi. Šmilňákovi zadržali vodičský preukaz. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove. Šmilňák avizoval, že prijme osobnú politickú zodpovednosť.

