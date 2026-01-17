Kde si seniori žijú ako v raji? Poznáme krajiny s najlepšími podmienkami, prvé miesto vás neprekvapí

Európske krajiny dominovali rebríčku.

Ak ste niekedy rozmýšľali nad tým, že by ste sa na staré kolená presťahovali do inej krajiny, nemusíte vyberať dlho. Prehľad ukazuje, že existujú krajiny, ktoré privítajú seniorov s otvorenou náručou a ponúknu im lepšie podmienky, než aké majú doma. Vo väčšine prípadov sa pritom ani nemusia vzdať slovenského občianstva. 

Oficiálne boli zverejnené výsledky prieskumu Global Retirement Report 2025, ktoré ukazujú, ako sa majú seniori vo svete, kde si žijú nadpriemerne a ktorá krajina má najlepšie podmienky na penziu. Tento report podrobne preskúmal 44 krajín, ktoré ponúkajú špeciálne víza pre dôchodcov alebo ľudí so stabilným pasívnym príjmom (napríklad z prenájmu či investícií). Ukazuje sa, že svet sa otvára a presťahovať sa na staré kolená k moru alebo do hôr už nie je len výsadou bohatých.

Kde majú najlepšie podmienky na život

Najviac možností stále ponúka Európa a Amerika, no čoraz atraktívnejšie podmienky nájdete už aj v Ázii či Afrike. Výber je dnes skutočne pestrý. Viac ako 70 % skúmaných krajín ponúka skvelú zdravotnú starostlivosť, čisté prostredie a celkovo vysokú životnú úroveň. Rebríčku dominujú Portugalsko, Maurícius, Španielsko, Uruguaj a Rakúsko a stanovujú zlatý štandard medzinárodnej dôchodkovej migrácie.

Ako sme už spomínali, prvú priečku si vyslúžilo Portugalsko. Získalo skóre 92,61 bodov. Exceluje najmä v kvalite života a bezpečnosti, no má aj oblasti, kde sa drží skôr v strede poľa. Toto sú jeho podrobné štatistiky:

  • Kvalita života: Obsadilo 2. miesto (95,03 bodov). To znamená špičkovú zdravotnú starostlivosť, výborné počasie a čisté životné prostredie.
  • Bezpečnosť a integrácia: Rovnako 2. miesto (95,82 bodov). Krajina je mimoriadne bezpečná, ľudia sú otvorení cudzincom a úroveň angličtiny je veľmi vysoká.
  • Občianstvo a mobilita: Portugalsko skončilo na 4. mieste (95,3 bodov). Ponúka jasnú cestu k získaniu občianstva, silný pas a bez problémov akceptuje dvojité občianstvo.
  • Ekonomický index: Drží si solídne 17. miesto (94,89 bodov). Tento index hodnotí primeranosť životných nákladov, poplatky za žiadosti a požiadavky na minimálny príjem.

Hoci je celkovým víťazom, existuje oblasť, v ktorej zaostáva. V prípade daňovej optimalizácie skončilo až na 27. mieste so 75 bodmi. Daňový systém a výhody pre dôchodcov sú tu totiž prítomné, ale v iných krajinách môžu byť ešte výhodnejšie. Portugalsko je tak ideálnou voľbou pre niekoho, kto hľadá maximálne bezpečie a špičkovú kvalitu života, a je ochotný tolerovať o niečo pomalšie úrady.

Nasleduje Maurícius, ktorý sa v celkovom rebríčku umiestnil na vynikajúcom 2. mieste so skóre 89,24 bodov. Predstavuje skvelú alternatívu k Portugalsku, pričom vyniká najmä v rýchlosti procesov a daňových výhodách. Táto krajina je tak ideálnou voľbou pre dôchodcov, ktorí hľadajú rýchle a jednoduché vybavenie papierov a maximálne daňové úspory v bezpečnom, exotickom prostredí.

Španielsko skončilo na 3. mieste so skóre 88,52 bodov. Práve táto krajina sa ocitla v kategórii s názvom kvalita života na prvom mieste, no zaplatíte za to o niečo vyššími daňami. Znamená to, že tento štát má špičkovú zdravotnú starostlivosť, ideálne podnebie a skvelé životné prostredie. Zároveň je tiež veľmi efektívny v administratíve a nemáte tu problém čokoľvek vybaviť.

Uruguaj a Rakúsko uzavreli prvú päťku. Po nich nasledujú Taliansko, Slovinsko, Malta, Lotyšsko a Čile.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
