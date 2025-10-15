Kauza vládneho špeciálu sa vyostruje: Šimkovičová odmieta, že by žiadala Pellegriniho o miesto v lietadle pre svoju dcéru

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) odmietla, že by niekedy prezidenta žiadala, aby zobral do vládneho špeciálu jej dcéru. Na jej profile na sociálnej sieti sa objavil status písaný v tretej osobe, v ktorom sa uvádza, že by „ministerka nikdy s takouto absurdnou požiadavkou hlavu štátu ani prezidentskú kanceláriu nekontaktovala, ani nedala takýto pokyn nikomu na ministerstve.“
Ide o reakciu na informácie, ktoré priniesol portál Aktuality. Týkajú sa jej septembrovej zahraničnej cesty do Spojených štátov, ktorej sme sa venovali aj my.
Cesta do USA a výdavky rezortu
V súvislosti s touto cestou Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že z dokumentu s objednávkami ministerstva kultúry vyplýva, že letenky pre ministerku a jej hovorkyňu stáli spolu takmer 16-tisíc eur. Následne nadácia zverejnila ďalšie informácie od hovorkyne ministerstva, podľa ktorej Šimkovičová pôvodne chcela letieť s prezidentom, no vo vládnom špeciáli nebol dostatok miesta.
Reakcia Slovenskej národnej strany
Slovenská národná strana reagovala tak, že v utorok 23. septembra vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby pri zahraničných cestách neodmietal členov vlády na palube vládneho špeciálu. Prezident Pellegrini vo vyjadrení pre médiá, ktoré zverejnil na svojom profile, odkázal predsedovi SNS Andrejovi Dankovi, že „akýkoľvek minister, ktorý má oficiálny program, je na palube špeciálu vítaný.“
Pellegrini reaguje na kritiku
„Ak ma Andrej Danko vyzýva, nech on sám najprv vysvetlí, aký program mala pani ministerka kultúry v Spojených štátoch. Pretože som ju videl len pol dňa na festivale slovenskej menšiny v New Jersey,“ poznamenal prezident. „Neviem, aký má pani ministerka program na Floride. A s kým zo svojej rodiny tu je. A koľko dní a načo tu vlastne trávi,“ dodal Pellegrini. Podľa medializovaných informácií práve na Floride dlhodobo žije dcéra ministerky Šimkovičovej.
Podľa portálu Aktuality bol dôvodom odmietnutia prezidentskej kancelárie fakt, že ministerka chcela, aby s ňou špeciálom mohla letieť aj jej mladšia dcéra.
Šimkovičová obviňuje médiá z klamstiev
Autor príspevku na profile Šimkovičovej obviňuje Aktuality zo šírenia nepravdivých informácií o jej ceste. „Splietajú príbeh, aký sa nikdy nestal, a klamstvá predkladajú čitateľom ako pravdu,“ píše sa v statuse. Uvádza sa tiež, že ministerstvo si z prezidentskej kancelárie vyžiadalo stanovisko a e-mailom mu bolo potvrdené, že Ministerstvo kultúry SR nikdy nežiadalo o odvoz dcéry ministerky špeciálom.
„Aj túto komunikáciu sme Aktualitám poskytli. Napriek tomu klamstvo doteraz nestiahli a na webe aj na Facebooku neustále pribúdajú nechutné a nenávistné komentáre voči ministerke kultúry,“ píše sa v príspevku.
Kritika médií a obvinenia z útokov
Podľa autora statusu na profile Šimkovičovej ide o „otvorenú nenávisť voči členke vlády“ a hovorí doslova o „verejnom lynči osoby“. „Zatiaľ čo iné rezorty cestujú, používajú vládny špeciál a nehľadia na ceny komerčných leteniek, je tu neustály hon len na ministerstvo kultúry. Otázne je, komu môže takmer 100-percentné plnenie Programového vyhlásenia vlády takto prekážať. Médiá neinformujú, ale manipulujú verejnosť,“ uvádza sa ďalej v statuse.
V závere príspevku sa tiež pripomína, že podľa autora „bývalý prezident Andrej Kiska opakovane cestoval do Popradu špeciálom, rovnako aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá zobrala špeciálom do USA obe svoje dcéry a neraz lietala aj s nečlenmi vlády či s kamarátmi.“
