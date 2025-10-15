Kauza vládneho špeciálu sa vyostruje: Šimkovičová odmieta, že by žiadala Pellegriniho o miesto v lietadle pre svoju dcéru

Ilustračná foto: SITA/TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
SITA
Ministerka kultúry poprela, že chcela vziať dcéru do špeciálu.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) odmietla, že by niekedy prezidenta žiadala, aby zobral do vládneho špeciálu jej dcéru. Na jej profile na sociálnej sieti sa objavil status písaný v tretej osobe, v ktorom sa uvádza, že by „ministerka nikdy s takouto absurdnou požiadavkou hlavu štátu ani prezidentskú kanceláriu nekontaktovala, ani nedala takýto pokyn nikomu na ministerstve.“

Ide o reakciu na informácie, ktoré priniesol portál Aktuality. Týkajú sa jej septembrovej zahraničnej cesty do Spojených štátov, ktorej sme sa venovali aj my.

Cesta do USA a výdavky rezortu

V súvislosti s touto cestou Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že z dokumentu s objednávkami ministerstva kultúry vyplýva, že letenky pre ministerku a jej hovorkyňu stáli spolu takmer 16-tisíc eur. Následne nadácia zverejnila ďalšie informácie od hovorkyne ministerstva, podľa ktorej Šimkovičová pôvodne chcela letieť s prezidentom, no vo vládnom špeciáli nebol dostatok miesta.

Reakcia Slovenskej národnej strany

Slovenská národná strana reagovala tak, že v utorok 23. septembra vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby pri zahraničných cestách neodmietal členov vlády na palube vládneho špeciálu. Prezident Pellegrini vo vyjadrení pre médiá, ktoré zverejnil na svojom profile, odkázal predsedovi SNS Andrejovi Dankovi, že „akýkoľvek minister, ktorý má oficiálny program, je na palube špeciálu vítaný.“

Foto: TASR – Hernich Mišovič

Pellegrini reaguje na kritiku

„Ak ma Andrej Danko vyzýva, nech on sám najprv vysvetlí, aký program mala pani ministerka kultúry v Spojených štátoch. Pretože som ju videl len pol dňa na festivale slovenskej menšiny v New Jersey,“ poznamenal prezident. „Neviem, aký má pani ministerka program na Floride. A s kým zo svojej rodiny tu je. A koľko dní a načo tu vlastne trávi,“ dodal Pellegrini. Podľa medializovaných informácií práve na Floride dlhodobo žije dcéra ministerky Šimkovičovej.

Podľa portálu Aktuality bol dôvodom odmietnutia prezidentskej kancelárie fakt, že ministerka chcela, aby s ňou špeciálom mohla letieť aj jej mladšia dcéra.

Šimkovičová obviňuje médiá z klamstiev

Autor príspevku na profile Šimkovičovej obviňuje Aktuality zo šírenia nepravdivých informácií o jej ceste. „Splietajú príbeh, aký sa nikdy nestal, a klamstvá predkladajú čitateľom ako pravdu,“ píše sa v statuse. Uvádza sa tiež, že ministerstvo si z prezidentskej kancelárie vyžiadalo stanovisko a e-mailom mu bolo potvrdené, že Ministerstvo kultúry SR nikdy nežiadalo o odvoz dcéry ministerky špeciálom.

„Aj túto komunikáciu sme Aktualitám poskytli. Napriek tomu klamstvo doteraz nestiahli a na webe aj na Facebooku neustále pribúdajú nechutné a nenávistné komentáre voči ministerke kultúry,“ píše sa v príspevku.

Kritika médií a obvinenia z útokov

Podľa autora statusu na profile Šimkovičovej ide o „otvorenú nenávisť voči členke vlády“ a hovorí doslova o „verejnom lynči osoby“. „Zatiaľ čo iné rezorty cestujú, používajú vládny špeciál a nehľadia na ceny komerčných leteniek, je tu neustály hon len na ministerstvo kultúry. Otázne je, komu môže takmer 100-percentné plnenie Programového vyhlásenia vlády takto prekážať. Médiá neinformujú, ale manipulujú verejnosť,“ uvádza sa ďalej v statuse.

V závere príspevku sa tiež pripomína, že podľa autora „bývalý prezident Andrej Kiska opakovane cestoval do Popradu špeciálom, rovnako aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá zobrala špeciálom do USA obe svoje dcéry a neraz lietala aj s nečlenmi vlády či s kamarátmi.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac