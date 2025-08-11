Kauza Pellegriniho pôžičky od sestry má dohru: Prípadom sa už zaoberá Krajská prokuratúra v Bratislave

Foto: Instagram (peter_pellegrini)

Nina Malovcová
SITA
Demokrati hovoria o dvojakom metri.

Prezidentskú kampaň Petra Pellegriniho a pôžičku od jeho sestry už preveruje Krajská prokuratúra v Bratislave. Informovala o tom strana Demokrati, ktorá podala koncom júla podnet na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti s financovaním kampane, pôžičkou a rozporuplnými vysvetleniami, ktoré zazneli z úst predsedu Hlasu-SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.

Od generálnej prokuratúry strana dostala vyrozumenie, že vecou sa bude zaoberať Krajská prokuratúra v Bratislave, ktorá je príslušná na toto konanie.

Kritika dvojakého metra

Matúš Šutaj Eštok opakovane útočí na opozíciu, médiá a občiansku spoločnosť s obvineniami, že sme netransparentní alebo sme strojcami štátnych prevratov. Je však zarážajúce, že keď ide o jeho osobu, osobu prezidenta Pellegrinihou alebo Pellegriniho pani sestru, tak vtedy Šutaj mlčí alebo argumentuje rodinou. Je to ďalšia ukážka dvojakého metra tejto vládnej koalície,“ povedal podpredseda Demokratov Juraj Šeliga.

Ako dodal, čím ďalej tým viac pribúdajú nezrovnalosti okolo prezidentskej kampane Petra Pellegriniho, prezident sa zamotáva v príbehu okolo pôžičiek, darov a netransparentnosti. „Pán Pellegrini s kolegami toľko hovorili, že všetko je krištáľovo čisté, až sa ten krištáľ rozbil. Od krajskej prokuratúry očakávame seriózne vyšetrenie, nie zametenie pod koberec. Zákon platí aj pre prezidenta a jeho sestru, kolegov a priateľov,” zdôraznil Šeliga.

Obvinenie z úmyselného trestného činu

Strana Demokrati poukazuje vo svojom podaní na to, že Matúš Šutaj Eštok sa verejne priznal k úmyselnému trestného činu, keď povedal, že 300-tisíc eur od sestry Petra Pellegriniho na volebnú kampaň nepriznala strana preto, aby si z nich nerobili žarty. Pripomína tiež, že líder Hlasu-SD už prišiel s tromi verziami toho, prečo pôžičku od Pellegriniho sestry nepriznali.

„Najprv to bola nejaká interná kontrola v rámci Hlasu – zistili, že náhodou zabudli zverejniť 300-tisíc eur. Potom ich vraj na to upozornila Štátna volebná komisia – tak je otázka, prečo im Štátna volebná komisia hneď nenaparila poriadnu pokutu. Čerešnička na torte, ktorá ukazuje tú spleť klamstiev a podvodov, je vyjadrenie Matúša Šutaja Eštoka, keď hovorí, že to nezverejnili z taktických dôvodov, lebo by si z nich robili srandu,“ povedal Šeliga 28. júla, keď informoval o podaní podnetu na generálnu prokuratúru.

