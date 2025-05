Karty sa obrátili: Hypersonický triumf zničí všetko, má dolet 1 500 kilometrov. Neuhádnete, ktorej krajine sa to podarilo

Vláda vo svojom vyhlásení označila túto zbraň za inovatívny prielom, ktorý podľa nej dokazuje, že je India pripravená reagovať na výzvy vyspelého arzenálu v modernom svete.

India sa zaradila medzi vybrané krajiny sveta, ktoré disponujú pokročilými vojenskými technológiami. Na konci roka totiž na ostrove Abdul Kalam pri východnom pobreží štátu Urísa úspešne otestovala hypersonickú strelu s dlhým doletom, ktorá má schopnosť prekonať vzdialenosť viac než 1 500 kilometrov, informuje Naval News. Strela vykonala úspešné manévre a zasiahla cieľ s vysokou presnosťou.

Minister obrany Rajnath Singh označil tento test za významný míľnik: „Toto je historický moment. Úspešný test nás zaradil do skupiny krajín, ktoré disponujú takouto zásadnou a pokročilou vojenskou technológiou,“ uviedol na sociálnej sieti X.

The @DRDO_India has successfully conducted a flight trial of its long range hypersonic missile on 16th Nov 2024 from Dr APJ Abdul Kalam Island, off-the-coast of Odisha.

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh has congratulated DRDO, Armed Forces and the Industry for successful flight… pic.twitter.com/wq7yM2YS9f

— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) November 17, 2024