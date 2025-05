Karta sa obrátila. Stačila jedna Aničkina veta a porazila ňou všetky Rebekine poznámky, ktoré na ňu počas šou mala

Dievčatá si už od začiatku Ruže pre nevestu nič nedarovali. Azre sa ježili vydepilované chlpy na rukách z Noemi, Luisa by nedala Miške postrážiť ani „šuter“ a Jasmínu nazvali ženou nie do koča, ale do koša. Najviac kritiky na svoju osobu si však vypočula Anička, a keď dievčatá dostali lístky s tým, kto čo o nich povedal, najviac poznámok dostala práve od Rebeky, s ktorou boli spolu v semifinále.

Rebeka na Aničkinu adresu povedala veľa rôznych poznámok. Väčšina pritom smerovala na jej inteligenciu a napríklad sa sama seba pýtala, či je Anička „tupelo“ alebo takzvaný „mastermind“. Tvrdila tiež, že Anička nebude najostrejšia ceruzka v peračníku a ďalšie takéto vyjadrenia, ktoré skryla za humor. Anička na ne nikdy nezareagovala. Až doteraz.

Video s krátkou ukážkou z tejto epizódy a Aničkinou reakciou na vypadnutie Rebeky sa rýchlo stalo virálnym a ľudí rozdelilo na dva tábory.

Reakciu Aničky buď milujú, alebo neznášajú

Pod spomínaným videom, ktoré na TikTok pridala používateľka @katakonop sa nazbierala zmes rôznych komentárov, pričom ľudia Aničku buď vo veľkom kritizovali a odkazovali, že jej chýba empatia, alebo jej naopak za jej slová tlieskali. Kritické komentáre zneli napríklad takto: „Empatická Anička zabila. Ide cvičiť.“ alebo „Anička je tak šialene zahľadená do seba, že to je brutálne. Ale po návšteve rodičov mi samozrejme došlo prečo. Dobrá práca, rodičia!“

„Anička, úplne mimo,“ zhodnotil zas iný divák.

Mnohí však v komentároch poukazovali aj na to, ako by zareagovala Rebeka, ak by sa karty obrátili. Napríklad: „A Rebeka by ju ako ľutovala, keby vypadla. Asi nie, však? Akurát by povedala, že mala vypadnúť dávno. Nedivím sa jej.“

„Ale keď ju Rebeka urážala a „hejtila“ svojím humorom, to sa všetci smiali. A teraz sa budeme baviť o empatii,“ znel ďalší podporný komentár na Aničku. „Milujem Aničku. Prečo by sa mala zaujímať o niekoho, kto ju neustále urážal a dával dole?“ súhlasila tretia diváčka.

Oveľa väčšiu podporu dostala Anička na Instagrame, kde už sa ľudia jednoznačnejšie postavili na jej stranu. „Podľa mňa zabila. Ako slušne povedať, že máš niekoho „v péčku“,“ skonštatovala diváčka. Druhá sa hneď pridala: „Po všetkých tých urážkach od Rebeky to bolo maximálne nonšalantné ako povedať, že ju má v p***.“

Iná tieto názory rozviedla a vysvetlila svoju teóriu: „Myslím, že tie kartičky jej ublížili viac, než si dokázala priznať a proste Rebeku už len odtolerovala a bola rada, že išla domov a nešla sa tváriť ako je jej to ľúto, tak zmenila tému ako nič.“ Jej slová navyše potvrdzovali aj slová Aničkinej mamy, ktorá svoju dcéru opísala ako citlivú, a tak sa dalo čakať, že by sa jej nakoniec mohla všetka tá kritika svojej osoby dotknúť.