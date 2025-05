Diváci tvrdili, že sa k nemu nehodí: Luisa z Ruže pre nevestu prehovorila, ako to bolo v skutočnosti medzi ňou a Rasťom

Semifinalistky Ruže pre nevestu sú známe a už čoskoro dve z nich prejdú bránami finále. Tesne pred semifinále sa však so šou rozlúčili ďalšie dve ružičky, pričom jedna z nich patrila k favoritkám a tú druhú kritizovali, že sa k Rasťovi nehodí, a že nerozumejú, čo tam ešte robí. Podobne to vnímali aj jej súperky a bolo povedané, že ich považujú skôr za kamarátov než za potenciálnych partnerov.

V poslednej odvysielanej epizóde vypadli Jasmína a Luisa. Ako však vyplynulo z diváckych komentárov, Luisa nebola práve ich favoritkou a mnohí nevedeli pochopiť, že sa v hre o Rasťovo srdce prebojovala tak ďaleko. Teraz však dostala raperka šancu obhájiť sa a v relácii Bez ruže porozprávala o tom, ako to v skutočnosti medzi ňou a Rasťom bolo.

Svoj odchod tušila

V 20. epizóde Bez Ruže sa Luisa vrátila k osudovému rande, z ktorého sa už do vily nevrátila. Rasťo ju vzal strieľať na terč a po streľbe nasledoval vážny rozhovor. „Trošku som to niekde vo vnútri čakala, lebo aj to rande, aj to strieľanie nebolo také, že som si povedala, že Ježiš, zas nič romantické, to zas nikam nevedie,“ vyjadrila sa raperka k momentu, keď sa rande zmenilo na rozhovor, ktorý viedol k jej odchodu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)

Luisa povedala, že v tomto rozhovore chodil Rasťo dlho okolo horúcej kaše, takže už len čakala, kedy konečne povie, čo vlastne chce, keďže tušila, kam tým celým smeruje. Na rande navyše v jednom momente strieľali do balónov v tvare srdca a Luisa s humorom poznamenala, či to má brať tak, že ju chce ženích poslať domov. Nakoniec sa nemýlila.

Aký bol ich skutočný vzťah s Rasťom?