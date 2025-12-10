Karolíne volala polícia, niekto si mal na jej meno vziať úver 10-tisíc eur. Opísala nám, ako odhalila podvod

Volal jej muž, ktorý sa predstavil ako nadporučík Sebastián K. z Okresného riaditeľstva PZ v Trnave. Oznámil jej, že niekto si mal na jej meno vybaviť úver vo výške 10 000 eur.
Podozrivým mal byť muž menom Vladimír H. a splnomocnenie Karolíny mala overiť notárka z toho istého mesta. Pani Karolína sa mala stať obeťou podvodu, už piatym takýmto prípadom za posledné mesiace, prezradila pre interez.
Notárka mala byť už na stanici
Slovenka najprv zareagovala s humorom. Mužovi v telefóne povedala, že do daného mesta nechodí, a ak ide o žart, je veľmi nevhodný. Jeho hlas však zostal vážny a Karolína rýchlo zvážnela tiež.
Spýtal sa, či pozná notárku, ktorá mala podpísať jej splnomocnenie, prezradil jej meno aj priezvisko a dodal, že daná notárka už je na policajnej stanici a prebieha jej výsluch. Následne s Karolínou preberali detaily prípadu – či v poslednej dobe nestratila doklady, alebo ich nemenila v priebehu posledných 90 dní.
Karolína nám opísala, že muž ráčkoval, okrem toho mal však perfektný prejav, čistú slovenčinu a komunikáciu na úrovni hodnej policajta. Aj preto mu začala odpovedať.
„Pred týždňom som predala auto, a tam bolo číslo môjho občianskeho preukazu. To mi napadlo ako jediné, okrem vkladu hotovosti na bankový účet,“ opisuje. Muž spomenul, že preveria aj zamestnancov banky, pretože už mali prípady, keď pracovníci predali osobné údaje klientov za finančný obnos.
Karolínu vyzval na to, aby si skontrolovala bankový účet, pretože nie je vylúčené, že by sa niekto mohol pokúsiť o neoprávnené výbery. Opýtala sa, či si má peniaze radšej vybrať, no policajt jej povedal, že to nebude potrebné, lebo situáciu nahlásia Národnej banke Slovenska. Telefonát niekoľkokrát prerušili, policajt jej medzičasom poslal mailom fotografiu podozrivého, či ho náhodou nespozná.
