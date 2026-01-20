Zvrat v kauze Karlosa Vémolu: Je na slobode, no kauza s drogami nekončí. Skupina pašovala desiatky kíl kokaínu

Prípad Karlosa Vémolu pokračuje. Česká Národná protidrogová centrála zverejnila nové informácie o rozsiahlej drogovej kauze, v ktorej figuruje známy MMA zápasník.
Podľa vyšetrovateľov mala organizovaná skupina dlhodobo zabezpečovať pašovanie veľkých množstiev kokaínu, pričom jeden z obvinených mal u seba naraz až 34 kilogramov drogy.
Drogy putovali aj do Ruska
Policajná operácia s krycím názvom Padrino vyvrcholila koncom roku 2025, keď policajti zadržali päť osôb. Všetky čelia obvineniam z drogovej trestnej činnosti spáchanej v rámci organizovanej skupiny. Drogy mali byť podľa polície prepravované najmä kamiónmi do Veľkej Británie a Českej republiky, v jednom prípade aj osobným vozidlom do Ruska.
„Obvinili ich z drogovej trestnej činnosti, ktorej sa mali dopustiť ako členovia organizovanej skupiny zameranej na pašovanie kokaínu vo veľkom rozsahu. Drogy mali prepravovať ukryté v kamiónoch do Veľkej Británie, Českej republiky a v jednom prípade aj motorovým vozidlom do Ruska,“ opísala hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasová pre portál TN Nova.
Organizátor akcií vraj mal pripravovať dovoz stoviek kíl kokaínu.
„Podľa zistení detektívov sa tiež podieľal na príprave dovozu ďalších najmenej 120 kilogramov kokaínu z Južnej Ameriky. Väčšia časť tohto množstva mala byť distribuovaná v zahraničí, menšia časť v Českej republike. Tento obchod už obvinení nedokončili,“ dodala hovorkyňa.
Začiatok vyšetrovania v roku 2020
Vyšetrovanie siaha do roku 2020, keď z Česka vyrazil kamión s prívesom smerujúci cez Holandsko do britského prístavu Dover. Pri kontrole vozidla, ktoré oficiálne prevážalo detské hračky, colníci objavili v úkryte za kabínou vodiča 50 kilogramov kokaínu. Podľa polície mal dovoz koordinovať jeden z českých občanov, ktorého zadržali koncom minulého roka.
Vémola vinu popiera
Z piatich obvinených sú dvaja vo väzbe, ďalší dvaja sú stíhaní na slobode. Medzi nimi je od pondelka aj Karel Vémola.
Ten odmieta, že by sa podieľal na trestnej činnosti. Obhajca dodáva, že spôsob a čas zadržania športovca považuje za neadekvátny. „Ani následnou domovou prehliadkou, ktorú vykonal tím policajtov, neboli nájdené žiadne dôkazy o zapojení Karlosa Vémolu do trestnej činnosti,“ vyjadril sa na sociálnej sieti.
