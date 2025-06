Kanibalizmus priamo na fronte: Ruský vojak mal zjesť svojho kamaráta. Usvedčila ho hlasová nahrávka

Vojna ničí ľudské životy a je vždy drsná, no stále existujú hranice správania, ktoré by sa aj na fronte mali dodržiavať, pretože sme jednoducho ľudia. To, čo však spravil ruský vojak, prekračuje úplne všetky normy.

Jeden z ruských okupantov na Ukrajine sa mal dopustiť hrozného skutku, keď doslova zjedol svoj kamaráta vojaka. Takémuto niečomu je síce až ťažké uveriť, no ukrajinská rozviedka zverejnila nahrávku z odpočúvania, kde o tom hovoria dvaja Putinovi vojaci, píše The Kyiv Independent.

Jedol ho dva týždne

Vojak menom Brelok podľa nahrávky zabil a následne dva týždne jedol svojho spolubojovníka. Ak to je pravda, musela to byť nepredstaviteľne zúfalá situácia a ukazuje sa, čo Putinova vojna robí s ľuďmi. Obeťou má byť vojak prezývaný Foma. Na nahrávke má byť veliteľ prieskumnej 68. motostreleckej divízie, ktorý sa rozpráva s kolegami.

„Brelok ho zabil a potom ho jedol počas dvoch týždňov,“ hovorí na nahrávke veliteľ. „To nie je *** možné. Bože …. A Breloka naozaj našli mŕtveho?“ pýta sa ho niekto ďalší. Túto informáciu mu veliteľ následne potvrdil a povedal, že je z toho sám veľmi šokovaný. Je však nutné dodať, že pravosť nahrávky sa nepodarilo overiť a ukrajinská strana k nej nedodala žiadne ďalšie dôkazy.