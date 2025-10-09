K incidentu v taxíku v Bratislave sa vyjadrila už aj polícia. Podľa nej nejde o únos, ale o niečo iné

Ilustračná foto: Pexels

Tomáš Mako
Incident v taxíku v Bratislave bol nedorozumením pre jazykovú bariéru.

Polícia vyšetruje okolnosti incidentu, ku ktorému malo dôjsť 19. septembra večer vo vozidle taxislužby v Bratislave. Podľa polície však nešlo o únos, ako sa klientka taxislužby domnievala, ale o nedorozumenie pre jazykovú bariéru. Prípadom sa však naďalej zaoberá. Informuje o tom na sociálnej sieti.

„Polícia ubezpečuje verejnosť, že nejde o nebezpečný alebo úmyselný čin. Prípad je aj naďalej predmetom preverovania a polícia koná, aby boli okolnosti náležite objasnené,“ odkazuje polícia.

Žena sa chcela taxíkom dopraviť z jedného z obchodných centier na Račiansku ulicu. Počas jazdy mal však vodič opakovane odbočiť iným smerom ako očakávala. Keďže sa jej jeho správanie nepozdávalo, z vozidla na jednej z križovatiek v Petržalke vystúpila a udalosť oznámila na polícii.

Jazyková bariéra spôsobila nesprávne použitie navigácie

Polícia deklaruje, že na základe oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu obmedzovania osobnej slobody boli vykonané všetky potrebné úkony. Vypočutá bola žena aj vodič, občan cudzej štátnej príslušnosti.

Podľa polície nebolo doteraz preukázané, že by vodič konal úmyselne alebo s cieľom poškodiť cestujúcu. „Všetky dostupné informácie naznačujú, že v tomto prípade išlo o nedorozumenie spôsobené jazykovou bariérou, ktorej dôsledkom bolo nesprávne použitie navigácie a následne vyvolané obavy oznamovateľky,“ podotýka polícia.

