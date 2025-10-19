Južnú časť Česka sužuje zákerné ochorenie: Hlásia najviac nových pacientov v histórii

S rekordným počtom prípadov lymskej boreliózy zápasí Juhočeský kraj. V tomto roku zaznamenali už 820 prípadov. Za ostatný mesiac v regióne pribudlo 100 nových pacientov s týmto ochorením. Ide o najvyššiu bilanciu v histórii.
Najvyšší výskyt za posledné desaťročia
„Aktuálne evidujeme 820 nahlásených a potvrdených prípadov, čo je o 330 viac ako v rovnakom období vlani,“ uviedla riaditeľka krajskej hygienickej stanice Kvetoslava Kotrbová. „Tohtoročný výskyt už teraz patrí k najvyšším za posledné desaťročie,“ dodala.
Lymská borelióza je bakteriálne ochorenie, ktoré je zhruba päťkrát častejšie ako kliešťová encefalitída. Podľa údajov českého Štátneho zdravotníckeho úradu je výskyt lymskej boreliózy vyšší aj v Juhomoravskom, Moravsko-sliezskom a Stredočeskom kraji.
Odporúčané články
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku