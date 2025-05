Justin Bieber otrasený škandálom s Diddym: Fanúšikovia majú obavy, čo sa dialo za zatvorenými dverami

Justin Bieber sa stiahol do úzadia práve vo chvíli, keď na povrch vyplávali znepokojivé podrobnosti o rapperovi Diddym. Mnohí fanúšikovia sa pýtajú, čo sa v skutočnosti dialo, keď bol ešte len tínedžer?

Ako uviedol dailymail.co.uk, spevák sa rozhodol nevyjadrovať k čoraz vážnejším obvineniam voči Seanovi „Diddymu“ Combsovi, ktorý čelí obžalobe z obchodovania so sexom, vydierania a ďalších zločinov. Práve jeho blízkosť k Bieberovi v období, keď mal spevák len okolo 15 rokov, spustila lavínu otázok a špekulácií. Staršie videá, na ktorých je dvojica zachytená spolu, dnes vyvolávajú celkom iný dojem než kedysi, a znepokojujú množstvo ľudí.

Zaskočený mlčaním, otrasený minulosťou

Justin Bieber sa po zverejnení obvinení voči Diddym úplne stiahol z verejného života. Podľa zdroja blízkeho spevákovi je momentálne vo veľmi ťažkom psychickom stave a odmieta sa k celej situácii vyjadrovať. „Je z toho úplne otrasený. Tá správa ho zasiahla a on si to zatiaľ nechce nijako pripúšťať,“ prezradil zdroj pre Daily Mail. „Toľko ľudí, ktorí mu pomáhali budovať kariéru, malo k Diddymu veľmi blízko. Celé ho to rozhádzalo.“

Spevák údajne s odstupom času ľutuje aj to, že sa v roku 2023 objavil na Diddyho albume The Love Album: Off the Grid. „V tom období sa zdržiaval skôr v ústraní a od Diddyho si už dávno držal odstup. Keby vtedy tušil, čo všetko vyjde najavo, nikdy by na tom albume nespolupracoval,“ dodal zdroj. Jednou z vecí, ktorá sa po prepuknutí škandálu opäť dostala do obehu, je staré video, v ktorom Diddy hovorí o tom, že strávi s Justinom 48 hodín. „Má 48 hodín s Diddym, kde trávime čas a čo robíme, naozaj nemôžeme prezradiť. Ale určite je to sen 15-ročného dievčaťa,“ hovorí Diddy do kamery, zatiaľ čo vedľa neho stojí mladučký Bieber.

„Nemám nad ním zákonné poručníctvo, ale najbližších 48 hodín je so mnou a ideme sa naplno vyblázniť,“ dodáva. Video, ktoré kedysi pôsobilo ako súčasť PR stratégie, dnes fanúšikom pripadá skôr nepríjemné až desivé. „Diddyho čudná posadnutosť mladým Justinom Bieberom bola vždy znepokojujúca. Hollywood musí prestať zatvárať oči pred takouto dynamikou moci,“ napísal jeden z používateľov na sociálnej sieti X.

Nervózny Justin, naliehavý Diddy