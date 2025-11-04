Juraj Lelkes priznal, ako sa dal vylepšiť. Takto sa o seba stará, svoje tajomstvo prezradila aj Sisa Sklovská

Svieži, energickí a vždy dobre naladení. Sisa Sklovská a Juraj Lelkes dokazujú, že vek je len číslo a život si treba užívať.
Ak by ste ich stretli ráno či večer, na koncerte, v spoločnosti alebo len tak na ulici, pravdepodobne by ste si všimli jedno – vždy pôsobia, akoby čas na nich zabudol. Ich energia je nákazlivá a vo svete, kde sa často rieši každá vráska a minúta života, pôsobia ako dôkaz, že najväčším elixírom mladosti je radosť z každého dňa. Nepreháňajú to s režimom ani pravidlami, skôr si doprajú to, čo ich napĺňa: spoločnosť ľudí, dobrú náladu, hudbu a nadhľad. Pre Nový čas povedali, že ich tajomstvom je radosť zo života a zdravé sebavedomie, a keď sa na nich človek pozrie, nemá dôvod im neveriť.
Život s iskrou a modernou starostlivosťou
„Žijeme, žúrujeme. Máme radi ľudí, radi sa zabávame,“ zhodli sa manželia hneď na úvod, keď prišla reč na ich recept na vitalitu. Lelkes pritom dodal, že v živote má len jedno pravidlo: „Človek nikdy nie je taký starý, aby sa nemohol zlepšovať.“
A hoci má na ich energii veľký podiel životný štýl, Juraj sa nebráni ani moderným kozmetickým pomocníkom: „Na čelo si dávam botox, ale inak nemám žiadne chirurgické zákroky. Každé ráno sa dôkladne osprchujem a používam kvalitné krémiky na tvár. To je všetko,“ prezradil s typickou galantnosťou.
Sisa si zakladá na starostlivosti o pleť, no nechýba jej nadhľad ani humor. „Odličujem sa každý večer – teda väčšinou,“ smeje sa speváčka. „Žúrka je žúrka, niekedy sa stane, že človek zaspí nalíčený. Ale inak používam kvalitné krémy, najlepšie také, ktoré sú na rastlinnom základe. A hlavné je, aby som sa ráno pozrela do zrkadla a mohla si povedať: Áno, môžeš fungovať. Ja musím byť spokojná sama so sebou.“
Starostlivosť o pleť je pre ňu rituálom, no rovnako dôležité je cítiť sa dobre vo vlastnej koži a nezaoberať sa zbytočne nedokonalosťami.
