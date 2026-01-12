Juraj Bača prezradil, čo mu dnes dáva zmysel. Mnohých to možno prekvapí

Herec a moderátor dnes prežíva obdobie, v ktorom sa mu spájajú rodina, naplnená kariéra aj splnené sny.
Prednedávnom zároveň fanúšikom predstavil novinku zo svojej hudobnej tvorby, čím naznačil, že jeho umelecká cesta sa prirodzene rozširuje aj mimo televíznych obrazoviek. Najnovšie k tomu pridal aj osobný moment, keď na Instagrame zverejnil rodinnú fotografiu so svojou partnerkou Dominikou Richterovou a ich spoločným synčekom Brunom spolu so zamyslením nad tým, kde sa dnes v živote nachádza.
Sny, ktoré sa menia na skutočnosť
Bača v príspevku otvorene priznal, že keby mohol na chvíľu zastaviť čas, urobil by to práve teraz. „Keby som mohol zastaviť okamih v čase, bolo by to tu a teraz. Dnes mám svoju rodinu, mám tu oboch rodičov, brata s jeho rodinou a môžem vykonávať prácu, ktorá bola mojím snom dokonca v časoch, keď som o tom ani nevedel,“ napísal.
Spolu s fotografiou tak verejne ukázal, že sa nachádza v životnej etape, ktorú vníma ako mimoriadne naplnenú. Spomínal aj svoje detstvo a mladosť, počas ktorých sa cítil trochu iný než ostatní. „Jediné, čo som vnímal, bolo, že som možno trocha neposednejší ako ostatní, potom trocha citlivejší, trocha zasnenejší, ale stále som si myslel, že byť hercom, živiť sa umením, hudbou, spevom či moderovaním, je pre niekoho iného,“ priznal.
Ako dodal, vyrastal v prostredí, kde nemal nikoho, kto by mu tieto dvere prirodzene otvoril. „Nemali sme v rodine žiadneho umelca, nikoho, kto by mi aspoň pootvoril tie dvere,“ poznamenal v príspevku.
