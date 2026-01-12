Juraj Bača prezradil, čo mu dnes dáva zmysel. Mnohých to možno prekvapí

Foto: Instagram (jurajbaca)

Frederika Lyžičiar
Z korporátu sa odvážne vydal rovno do hereckej a umeleckej brandže, kde si dnes žije svoj sen.

Herec a moderátor dnes prežíva obdobie, v ktorom sa mu spájajú rodina, naplnená kariéra aj splnené sny.

Prednedávnom zároveň fanúšikom predstavil novinku zo svojej hudobnej tvorby, čím naznačil, že jeho umelecká cesta sa prirodzene rozširuje aj mimo televíznych obrazoviek. Najnovšie k tomu pridal aj osobný moment, keď na Instagrame zverejnil rodinnú fotografiu so svojou partnerkou Dominikou Richterovou a ich spoločným synčekom Brunom spolu so zamyslením nad tým, kde sa dnes v živote nachádza.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Juraj Bača (@jurajbaca)

Sny, ktoré sa menia na skutočnosť

Bača v príspevku otvorene priznal, že keby mohol na chvíľu zastaviť čas, urobil by to práve teraz. „Keby som mohol zastaviť okamih v čase, bolo by to tu a teraz. Dnes mám svoju rodinu, mám tu oboch rodičov, brata s jeho rodinou a môžem vykonávať prácu, ktorá bola mojím snom dokonca v časoch, keď som o tom ani nevedel,“ napísal.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Juraj Bača (@jurajbaca)


Spolu s fotografiou tak verejne ukázal, že sa nachádza v životnej etape, ktorú vníma ako mimoriadne naplnenú. Spomínal aj svoje detstvo a mladosť, počas ktorých sa cítil trochu iný než ostatní. „Jediné, čo som vnímal, bolo, že som možno trocha neposednejší ako ostatní, potom trocha citlivejší, trocha zasnenejší, ale stále som si myslel, že byť hercom, živiť sa umením, hudbou, spevom či moderovaním, je pre niekoho iného,“ priznal.

Ako dodal, vyrastal v prostredí, kde nemal nikoho, kto by mu tieto dvere prirodzene otvoril. „Nemali sme v rodine žiadneho umelca, nikoho, kto by mi aspoň pootvoril tie dvere,“ poznamenal v príspevku.

Cesta, ktorú určili zvláštne náhody

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac