Jesť zdravo mu nebolo súdené: Zákazník si z Lidla spolu s rukolou priniesol aj malého gekóna, precestoval stovky kilometrov

V rukole sa medzi fazuľami hýbalo niečo živé.

Poznáte to. Už po 134. raz sa rozhodnete, že oddnes začnete jesť zdravo, kúpite si rukolu, fazuľu, trochu oleja a tešíte sa, ako si pripravíte čerstvý šalát. Lenže ešte skôr, ako pridáte dresing, z taniera na vás pozrie niečo, čo tam rozhodne nemá byť.

Presne to sa stalo zákazníkovi v Lidli v oblasti medzi poľskými mestami Chełm a Lublin, ktorý medzi listami rukoly objavil živého jaštera. Podľa Poľského centra pre rehabilitáciu zvierat išlo o mladistvého gekóna stenného (Tarentola mauritanica), ktorý sa do Poľska dostal v balení rukoly. Tá pravdepodobne pochádzala z južnej Európy, kde tento druh bežne žije.

Malý pasažier sa zachránil na poslednú chvíľu

Zákazník si drobného tvora všimol v poslednej chvíli, ešte predtým, než do šalátu pridal ocot a omáčku. Gekón bol síce podchladený a vystrašený, no prekvapivo v dobrom zdravotnom stave. Zvieratko sa po odovzdaní do rúk odborníkov dočkalo starostlivosti a nového mena. Dnes ho už všetci volajú pán Bean.

Záchranári ho umiestnili do sterilného terária, kde bude tráviť karanténu, kým sa úplne zotaví. Neskôr by sa mohol presunúť do zoologickej záhrady alebo k odbornému chovateľovi. „Takíto cestujúci k nám chodia minimálne tucetkrát do roka. Pri nákupe si preto dávajte pozor a pozorne kontrolujte šaláty, ktoré kupujete, niekedy môžu skrývať malé tvory,“ uviedlo centrum.

Cestujúci, ktorí necestujú dobrovoľne

Podobné prípady sa v Poľsku aj na Slovensku objavujú čoraz častejšie. Dôvodom je globálny dovoz ovocia, zeleniny a rastlín, v ktorých sa môžu ukrývať drobné zvieratá.

V chlade počas transportu prežijú len výnimočne, no keď sa to podarí, väčšinou ich čaká odborná starostlivosť. Malý pán Bean tak namiesto šalátu skončil v bezpečí. A jeho príbeh pripomenul, že aj medzi obyčajnými listami rukoly sa niekedy môže ukrývať veľké dobrodružstvo.

