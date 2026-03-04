Jej produkty pozná každý Slovák. Našu firmu s 200-ročnou tradíciou čaká zmena vedenia

Foto: Hubert J.E.

Martin Cucík
Spoločnosť Hubert J.E. má nové vedenie. Chod firmy prebrali manažéri z Českej republiky, výroba však zostáva na Slovensku.

Na Slovensku máme množstvo tradičných a úspešných firiem, niektoré z nich pôsobia na trhu viac ako storočie. Medzi ne sa radí aj legendárna spoločnosť Hubert J.E. zo Serede. História spoločnosti siaha až do roku 1825, momentálne však zažíva zmeny na vedúcich postoch, ktoré môžu vyvolávať obavy zamestnancov.

Na prelome februára a marca sa uzavrela jedna kapitola histórie firmy. Po viac než dvoch desaťročiach odišiel dlhoročný generálny riaditeľ Peter Krúpa, pričom podľa vyjadrení spoločnosti išlo o dohodnutý odchod. Zároveň skončil aj celý slovenský manažment. Informoval o tom Denník E.

Kontrolu preberajú Česi

Nové vedenie je už plne v rukách českých zástupcov. Na čelo Hubert J.E. sa postavil Ondřej Beránek, ktorý súčasne pôsobí aj ako riaditeľ v Bohemia Sekt, sesterskej spoločnosti. Spolu s ním sú konateľmi Petr Černý a Ondřej Pecha, rovnako manažéri z Česka.

Príčinou zmeny pravdepodobne nie sú zlé finančné výsledky spoločnosti. V portfóliu značky sa nachádzajú tradičné šumivé sekty Hubert, ako aj rovnako ikonické Karpatské brandy.

Foto: Finstat

Tieto silné domáce značky firme prinášajú úspechy. Podľa portálu Finstat mal Hubert v roku 2024 tržby na úrovni 30 miliónov eur, dokázal sa vďaka nim dostať do zisku 3,79 milióna eur.

Slováci o prácu neprídu

Spoločnosť Hubert J.E. je so svojou českou sestrou Bohemia Sekt prepojená už viac než dve desaťročia. Obe firmy sa dostali pod spoločného vlastníka v roku 2000, keď slovenský Hubert kúpil nemecký koncern Henkell & Söhnlein, ktorý už v tom čase ovládal aj lídra českého trhu so sektmi. V tom čase mal Hubert na Slovensku v segmente šumivých vín trhový podiel 93 %.

Výroba firmy Hubert v roku 2006. Foto: TASR – Henrich Mišovie

Nemecký koncern sa nakoniec rozhodol ponechať výrobu na Slovensku. Zmeny sa týkajú najmä centralizácie riadiacich procesov v záujme lepšej efektívnosti, či už pri nákupe surovín, alebo pri strategickom rozhodovaní oboch podnikov.

História značky je pôsobivá

Rozhodnutie ponechať výrobu na Slovensku je kľúčové. Značka má naozaj dlhú históriu a úspechy. V roku 1825 vznikla pod menom Hubert prvá fabrika na šumivé vína mimo územia Francúzska.

Pôvodne firma vznikla v Bratislave zásluhou rodín Fischerovcov a Schonbauerovcov, ku ktorým sa neskôr pridala rodina Hubertovcov. Po znárodnení v roku 1952 sa výroba presťahovala do Serede. Po vstupe nemeckého investora v roku 2000 sa v roku 2008 pridali do portfólia značky tiché vína vinárstva Vitis, ako aj ikonické Karpatské brandy.

Zachovanie výroby na Slovensku, najmä keď naša krajina zápasí s odlivom firiem a investorov, je pre našu ekonomiku veľmi pozitívna správa.

