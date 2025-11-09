Jej odpoveď mnohých prekvapí. Katka Koščová vyšla s pravdou von, čo oľutovala z čias, keď účinkovala v SuperStar

Nesmelí a plní nádeje vstúpili na logo prvej talentovej šou SuperStar a ukázali pred porotou, čo sa v nich skrýva. Reč je o ľuďoch, ktorí v sebe našli odvahu a zúčastnili sa kastingu v speváckej súťaži. Zatiaľ čo u niektorých to bola krátka cesta, známa speváčka sa prebojovala až do finále, z ktorého si odniesla víťazstvo. Otvorili sa jej dvere do šoubiznisu, po čom túži každý umelec, no na druhej strane prišli ťažké chvíle.
Dve ženy so zlatom v hrdle stáli pred finálnym rozhodnutím, ktorá z nich sa stane prvou slovenskou superstar. A aj keď Martina Schindlerová ukázala nesmierny talent, napokon vyhrala Katka Koščová, skromné a pokorné dievča, ktoré víťazstvo ani sláva nezmenili. Stále je taká ako kedysi. So svojou rodinou žije mimo ruchu veľkomesta, koncertuje a zároveň šíri osvetu o psychickom zdraví, ktoré mala kedysi podlomené, a o ktorom sa tiež vyjadrila v podcaste Magnoli Universe.
Nevedela, že okolo súťaže bude taký ošiaľ
Nespĺňala klasické kritéria hviezdy s dokonalým mejkapom, extravagantnými outfitmi a vypredanými veľkými koncertnými sálami. Dnes je speváčka spokojná sama so sebou a vie, že nikomu nič nedlží. Počas SuperStar to však bolo inak a nebola taká sebavedomá ako v súčasnosti. Dokonca ju mrzí, že nerobila jednu vec už pred 20 rokmi. „Ľutujem iba jednu vec, a to, že som išla nepripravená do tej súťaže, že som si vtedy napríklad nepísala veci sama,“ vyšla s pravdou von v podcaste.
Čas však nemožno vrátiť späť. „Ak naozaj chcete spievať, alebo ak vás to baví a je to niečo, čím sa chcete živiť, tak skúste možno trošku ako keby sa pohnúť autorsky niekam, aby to neostalo len pri tom karaoke,“ dodala Katka, ktorá si zároveň niečo uvedomila.
Nikto nevedel, čo sa stane. „Ale inak si myslím, že je to vývoj. Že vlastne, bola to prvá veľká skúsenosť, čiže nikto z nás nevedel byť na to pripravený. My sme nevedeli, ako do skončí, čo z toho bude, ako to bude vyzerať, že bude okolo toho taký šialený „boom“. Toto fakt nikto od nás nečakal,“ poznamenala speváčka.
