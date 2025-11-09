Jej odpoveď mnohých prekvapí. Katka Koščová vyšla s pravdou von, čo oľutovala z čias, keď účinkovala v SuperStar

Foto: Instagram.com/katarina.koscova, TASR - Zuzana Čižmáriková

Jana Petrejová
Nikto z finalistov nevedel, do čoho vlastne ide.

Nesmelí a plní nádeje vstúpili na logo prvej talentovej šou SuperStar a ukázali pred porotou, čo sa v nich skrýva. Reč je o ľuďoch, ktorí v sebe našli odvahu a zúčastnili sa kastingu v speváckej súťaži. Zatiaľ čo u niektorých to bola krátka cesta, známa speváčka sa prebojovala až do finále, z ktorého si odniesla víťazstvo. Otvorili sa jej dvere do šoubiznisu, po čom túži každý umelec, no na druhej strane prišli ťažké chvíle. 

Dve ženy so zlatom v hrdle stáli pred finálnym rozhodnutím, ktorá z nich sa stane prvou slovenskou superstar. A aj keď Martina Schindlerová ukázala nesmierny talent, napokon vyhrala Katka Koščová, skromné a pokorné dievča, ktoré víťazstvo ani sláva nezmenili. Stále je taká ako kedysi. So svojou rodinou žije mimo ruchu veľkomesta, koncertuje a zároveň šíri osvetu o psychickom zdraví, ktoré mala kedysi podlomené, a o ktorom sa tiež vyjadrila v podcaste Magnoli Universe.

Nevedela, že okolo súťaže bude taký ošiaľ

Nespĺňala klasické kritéria hviezdy s dokonalým mejkapom, extravagantnými outfitmi a vypredanými veľkými koncertnými sálami. Dnes je speváčka spokojná sama so sebou a vie, že nikomu nič nedlží. Počas SuperStar to však bolo inak a nebola taká sebavedomá ako v súčasnosti. Dokonca ju mrzí, že nerobila jednu vec už pred 20 rokmi. „Ľutujem iba jednu vec, a to, že som išla nepripravená do tej súťaže, že som si vtedy napríklad nepísala veci sama,“ vyšla s pravdou von v podcaste.

Čas však nemožno vrátiť späť. „Ak naozaj chcete spievať, alebo ak vás to baví a je to niečo, čím sa chcete živiť, tak skúste možno trošku ako keby sa pohnúť autorsky niekam, aby to neostalo len pri tom karaoke,“ dodala Katka, ktorá si zároveň niečo uvedomila.

Foto: TASR – Zuzana Čižmáriková

Nikto nevedel, čo sa stane. „Ale inak si myslím, že je to vývoj. Že vlastne, bola to prvá veľká skúsenosť, čiže nikto z nás nevedel byť na to pripravený. My sme nevedeli, ako do skončí, čo z toho bude, ako to bude vyzerať, že bude okolo toho taký šialený „boom“. Toto fakt nikto od nás nečakal,“ poznamenala speváčka.

Čo ju ešte mrzí?

