Jeho život visel na vlásku. Will Smith sa ocitol tvárou v tvár smrti, pri natáčaní prežil chvíle hrôzy

Foto: SITA

Jana Petrejová
Prehovoril o takmer smrteľnom zážitku pod arktickým ľadom.

Čo sa stane, keď sa hviezda Hollywoodu ocitne sama pod hrubým arktickým ľadom, kde každý nádych môže byť posledný? Will Smith prežil okamihy, ktoré mnohí považujú za nemožné, a dnes odhaľuje, čo sa skrývalo za hranicou strachu, kde sa smrť a zázrak stretli tvárou v tvár.

Hollywoodska hviezda Will Smith sa nedávno podelila o jeden z najdesivejších momentov svojho života. Málokto si vie predstaviť, že by prežil to isté, čo filmová ikona. Mnohých by tento zážitok otriasol na dlhé obdobie a hoci hercovi nebolo všetko jedno, dnes o tom rozpráva s nadhľadom a zároveň rešpektom. Chýbalo málo a všetko mohlo byť inak. Ako informoval portál Parade, takmer sa mu stalo osudným natáčanie jeho novej cestovateľskej série Pole to Pole With Will Smith pre Disney+, ktorá mala pred pár dňami premiéru.

Foto: SITA

Nočná mora pod ľadom

Zatiaľ čo on si plnil svoje povinnosti a opäť tak, ako vždy, sa postavil pred kamery, netušil ani len vo sne, čo sa stane. O desivú skúsenosť sa podelil svetoznámy umelec počas rozhovoru v The Tonight Show s Jimmym Fallonom, kde opísal, ako sa počas ponoru na Severnom póle ocitol v situácii, ktorá mohla skončiť tragicky.

Smith a jeho tím sa potápali pod ľad, ktorý bol miestami až 3 metre hrubý, keď náhle začul pokyny „Abort dive! Abort dive! Abort!“ Znamená to signál, že je nutné okamžite ukončiť ponor. Pokus o nájdenie cesty späť ku vstupnému otvoru sa však zdal byť priam nočnou morou. Herec totiž narazil na spodok ľadu a práve vtedy si začal hovoriť sám sebe: „Ach nie, Will, upokoj sa. Upokoj sa. Máš na sebe lano a musíš sa dostať späť do diery, však?“ Avšak nešťastne si strhol potápačskú masku, čím došlo na chvíľu k prerušeniu vzduchu.

Foto: Profimedia

Aj keď by mnohí v tomto okamihu spanikárili, on sa snažil zachovať si chladnú hlavu a držal sa naďalej bezpečnostného lana, ktoré ho spájalo s povrchom. Mal tiež šťastie v tom, že ho niekto „chytil za lano a začal ťahať naspäť na povrch“.

Strach vystriedali žarty

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac