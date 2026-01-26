Jeho život visel na vlásku. Will Smith sa ocitol tvárou v tvár smrti, pri natáčaní prežil chvíle hrôzy

Čo sa stane, keď sa hviezda Hollywoodu ocitne sama pod hrubým arktickým ľadom, kde každý nádych môže byť posledný? Will Smith prežil okamihy, ktoré mnohí považujú za nemožné, a dnes odhaľuje, čo sa skrývalo za hranicou strachu, kde sa smrť a zázrak stretli tvárou v tvár.
Hollywoodska hviezda Will Smith sa nedávno podelila o jeden z najdesivejších momentov svojho života. Málokto si vie predstaviť, že by prežil to isté, čo filmová ikona. Mnohých by tento zážitok otriasol na dlhé obdobie a hoci hercovi nebolo všetko jedno, dnes o tom rozpráva s nadhľadom a zároveň rešpektom. Chýbalo málo a všetko mohlo byť inak. Ako informoval portál Parade, takmer sa mu stalo osudným natáčanie jeho novej cestovateľskej série Pole to Pole With Will Smith pre Disney+, ktorá mala pred pár dňami premiéru.
Nočná mora pod ľadom
Zatiaľ čo on si plnil svoje povinnosti a opäť tak, ako vždy, sa postavil pred kamery, netušil ani len vo sne, čo sa stane. O desivú skúsenosť sa podelil svetoznámy umelec počas rozhovoru v The Tonight Show s Jimmym Fallonom, kde opísal, ako sa počas ponoru na Severnom póle ocitol v situácii, ktorá mohla skončiť tragicky.
Smith a jeho tím sa potápali pod ľad, ktorý bol miestami až 3 metre hrubý, keď náhle začul pokyny „Abort dive! Abort dive! Abort!“ Znamená to signál, že je nutné okamžite ukončiť ponor. Pokus o nájdenie cesty späť ku vstupnému otvoru sa však zdal byť priam nočnou morou. Herec totiž narazil na spodok ľadu a práve vtedy si začal hovoriť sám sebe: „Ach nie, Will, upokoj sa. Upokoj sa. Máš na sebe lano a musíš sa dostať späť do diery, však?“ Avšak nešťastne si strhol potápačskú masku, čím došlo na chvíľu k prerušeniu vzduchu.
Aj keď by mnohí v tomto okamihu spanikárili, on sa snažil zachovať si chladnú hlavu a držal sa naďalej bezpečnostného lana, ktoré ho spájalo s povrchom. Mal tiež šťastie v tom, že ho niekto „chytil za lano a začal ťahať naspäť na povrch“.
