Jednu nočnú moru si už zažil každý. Skrýva sa za ňou viac, než si myslíte, nemali by ste jej význam ignorovať

Bežíte, ale nikam sa nedostanete. Padáte, ale nikdy nedopadnete na zem. Sledujete, ako vaša milovaná osoba chradne, ale nemôžete s tým nič urobiť. Ak ste ako väčšina ľudí, pravdepodobne vás už zalial studený pot, keď si spomeniete na nočnú moru, ktorá vás v strede noci donútila lapať po dychu.
Napriek tomu, že každý z nás má jedinečný život a mozog, mnohí ľudia majú podobné nočné mory. Medzi najčastejšie patrí prenasledovanie, smrť a fyzické boje, píše portál Business Insider. Hoci to nie je exaktná veda, existujú spôsoby, ako interpretovať tieto bežné témy.
Existujú základné vzorce nočných môr
Hoci sú naše sny veľmi osobné a často vychádzajú z toho, čo sa nám stalo počas života a počas dňa, existujú niektoré témy, ktoré nás všetkých spájajú. „Tieto sny súvisia s problémami, ktoré má každý človek vo svojom bdelom živote,“ povedal pre Insider Michael Schredl, vedúci laboratória spánku v Centrálnom inštitúte duševného zdravia v Mannheime v Nemecku.
Je ťažké generalizovať nočné mory, pretože veda sa nezhodla na tom, prečo vlastne snívame. Podľa Schredla ale existujú základné vzorce v témach nočných môr, ktoré nám môžu pomôcť preložiť to, čo sa nám náš mozog snaží naznačiť.
V štúdii z roku 2018 Schredl a jeho kolega analyzovali viac ako 1 200 nočných môr, pričom účastníkov požiadali, aby si spomenuli na svoj najnovší znepokojujúci sen. Následne ich rozdelili do spoločných tém.
Najčastejšie sa ich opakovalo desať. Číslo 10 bolo napadnutie hmyzom, číslo 9 prítomnosť zlej entity, číslo 8 katastrofa, či už šlo o požiare, alebo záplavy. Ďalej číslo 7 nazvali ako tému obáv, pričom zahŕňala paniku v sne, keď viete, že ste na niečo zabudli, ale neviete na čo. Súčasťou šiestej najčastejšej témy boli nezhody, teda hádky a verbálne útoky. Na piatom mieste bola choroba a smrť, pod číslom 4 bolo prenasledovanie a číslo 3 nehody, napríklad padanie, utopenie sa či dopravná nehoda.
Druhou najčastejšou nočnou morou, ktorou ľudia trpeli, bola „fyzická agresia“. Pod túto tému patrili sny, v ktorých sa hlavní aktéri priamo bili, zapojili sa do bitky, alebo ju len sledovali. Tento typ nočnej mory pritom môže odrážať vašu sociálnu úzkosť, doslovný strach z násilia alebo obavy z toho, že budete zraniteľní voči kritike iných ľudí.
Najviac opakovanou nočnou morou medzi účastníkmi štúdie bolo zlyhanie. Táto kategória zahŕňa všetko od nedosiahnutia cieľa, neskorého príchodu, neschopnosti hovoriť, straty alebo zabudnutia niečoho až po spáchanie chyby. Patrí sem aj príliš stereotypný sen o neúspechu v teste, ktorý tvoril 3 % všetkých nočných môr uvedených v štúdii.
Keďže ide o širokú kategóriu, existuje mnoho rôznych interpretácií. Sny o skúškach môžu znamenať, že si nie ste istí svojimi schopnosťami v práci alebo doma, alebo si spomínate na určitú znepokojujúcu udalosť, povedal Schredl. Zároveň však môžu zračiť aj vašu neistotu v tom, ako ostatní ľudia vnímajú váš výkon.
Dobrou správou však je, že štúdia ukázala, že tieto pocity má väčšina ľudí a práve táto téma sa najviac opakuje v nočných morách. A teda, zatiaľ čo sa deti boja príšer pod posteľou, dospelých v snoch straší ich vlastný neúspech.
Nahlásiť chybu v článku