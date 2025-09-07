Jednu nočnú moru si už zažil každý. Skrýva sa za ňou viac, než si myslíte, nemali by ste jej význam ignorovať

Foto: Pixabay / Pexels

Dana Kleinová
Nielen sny, ale aj nočné mory majú svoj význam.

Bežíte, ale nikam sa nedostanete. Padáte, ale nikdy nedopadnete na zem. Sledujete, ako vaša milovaná osoba chradne, ale nemôžete s tým nič urobiť. Ak ste ako väčšina ľudí, pravdepodobne vás už zalial studený pot, keď si spomeniete na nočnú moru, ktorá vás v strede noci donútila lapať po dychu.

Napriek tomu, že každý z nás má jedinečný život a mozog, mnohí ľudia majú podobné nočné mory. Medzi najčastejšie patrí prenasledovanie, smrť a fyzické boje, píše portál Business Insider. Hoci to nie je exaktná veda, existujú spôsoby, ako interpretovať tieto bežné témy.

Foto: Pixabay

Existujú základné vzorce nočných môr

Hoci sú naše sny veľmi osobné a často vychádzajú z toho, čo sa nám stalo počas života a počas dňa, existujú niektoré témy, ktoré nás všetkých spájajú. „Tieto sny súvisia s problémami, ktoré má každý človek vo svojom bdelom živote,“ povedal pre Insider Michael Schredl, vedúci laboratória spánku v Centrálnom inštitúte duševného zdravia v Mannheime v Nemecku.

Je ťažké generalizovať nočné mory, pretože veda sa nezhodla na tom, prečo vlastne snívame. Podľa Schredla ale existujú základné vzorce v témach nočných môr, ktoré nám môžu pomôcť preložiť to, čo sa nám náš mozog snaží naznačiť.

V štúdii z roku 2018 Schredl a jeho kolega analyzovali viac ako 1 200 nočných môr, pričom účastníkov požiadali, aby si spomenuli na svoj najnovší znepokojujúci sen. Následne ich rozdelili do spoločných tém.

Foto: Pexels

Najčastejšie sa ich opakovalo desať. Číslo 10 bolo napadnutie hmyzom, číslo 9 prítomnosť zlej entity, číslo 8 katastrofa, či už šlo o požiare, alebo záplavy. Ďalej číslo 7 nazvali ako tému obáv, pričom zahŕňala paniku v sne, keď viete, že ste na niečo zabudli, ale neviete na čo. Súčasťou šiestej najčastejšej témy boli nezhody, teda hádky a verbálne útoky. Na piatom mieste bola choroba a smrť, pod číslom 4 bolo prenasledovanie a číslo 3 nehody, napríklad padanie, utopenie sa či dopravná nehoda.

Druhou najčastejšou nočnou morou, ktorou ľudia trpeli, bola „fyzická agresia“. Pod túto tému patrili sny, v ktorých sa hlavní aktéri priamo bili, zapojili sa do bitky, alebo ju len sledovali. Tento typ nočnej mory pritom môže odrážať vašu sociálnu úzkosť, doslovný strach z násilia alebo obavy z toho, že budete zraniteľní voči kritike iných ľudí.

Foto: Pexels

Najviac opakovanou nočnou morou medzi účastníkmi štúdie bolo zlyhanie. Táto kategória zahŕňa všetko od nedosiahnutia cieľa, neskorého príchodu, neschopnosti hovoriť, straty alebo zabudnutia niečoho až po spáchanie chyby. Patrí sem aj príliš stereotypný sen o neúspechu v teste, ktorý tvoril 3 % všetkých nočných môr uvedených v štúdii.

Keďže ide o širokú kategóriu, existuje mnoho rôznych interpretácií. Sny o skúškach môžu znamenať, že si nie ste istí svojimi schopnosťami v práci alebo doma, alebo si spomínate na určitú znepokojujúcu udalosť, povedal Schredl. Zároveň však môžu zračiť aj vašu neistotu v tom, ako ostatní ľudia vnímajú váš výkon.

Dobrou správou však je, že štúdia ukázala, že tieto pocity má väčšina ľudí a práve táto téma sa najviac opakuje v nočných morách. A teda, zatiaľ čo sa deti boja príšer pod posteľou, dospelých v snoch straší ich vlastný neúspech.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kráľovská expertka upozornila na strategický krok Meghan: Nechala Harryho bokom, aby všetka pozornosť patrila jej

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac