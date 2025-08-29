Jedno znamenie je známe ako „lámač sŕdc“. Ak nechcete, aby ste boli ďalšou obeťou jeho lásky, dajte si pozor

Foto: Pixabay

Dana Kleinová
Dokáže flirtovať s každým, no do dlhodobého vzťahu ho tak ľahko nedostanete.

Byť neodolateľný znie na papieri dobre, ale existuje jedno znamenie zverokruhu, ktoré je také neodolateľné, že neúmyselne láme najviac sŕdc. Jemu sa to môže zdať ako nevinné flirtovanie, no vám sa z jeho úsmevu podlamujú kolená.

Ako píše portál Your Tango, v niektorých prípadoch je tento prirodzený šarm ich najväčšou super silou, pretože im umožňuje stúpať po spoločenskom rebríčku. Podľa astrológa, ktorý si hovorí Zodiac Zone, ich charizmatická osobnosť ale niekedy neúmyselne ubližuje ľuďom v ich okolí, pretože ich neobmedzené možnosti môžu spôsobiť, že aj ten najsebevedomejší človek sa cíti neistý. Blíženci tak neúmyselne lámu najviac sŕdc.

Foto: Pexels

Chémiu majú s každým

„Toto znamenie zverokruhu je známe svojím magnetickým šarmom a príťažlivosťou,“ vysvetlil Zodiac Zone vo videu. „Dokážu vás očariť aj len sladkým úsmevom a pár slovami.“

Hoci sú to určite pozitívne osobnostné črty, pod okúzľujúcim zovňajškom Blížencov sa skrýva jeden problém. Blíženci ľahko priťahujú ľudí do svojej orbity a dávajú im dojem, že sú jedinými osobami v miestnosti. Nie je to však preto, že by našli niekoho výnimočného. Takéto spojenie si Blíženci dokážu vybudovať s každým, a tak sa rýchlo presunú k ďalšej osobe.

Foto: Pixabay

Pokiaľ ide o vzťahy, Blíženci sa zameriavajú na to, aby sa dobre bavili, nie na to, aby s niekým boli dlho. Môžete za to viniť ich bezstarostnú povahu alebo ich potrebu dobrodružstva.

„Toto znamenie miluje vzrušenie z naháňačky a vzrušenie z nového romániku,“ dodáva Zodiac Zone, „ale majú tendenciu strácať záujem hneď, ako počiatočná iskra vyhasne.“

Podľa prieskumu z roku 2021 sú Blíženci považovaní za najnevyhovujúcejšie znamenie zverokruhu na randenie. Je totiž známe, že majú problémy s vážnymi vzťahmi, pretože: „Blíženci sú znamením zverokruhu, ktoré sa potrebuje venovať zábave,“ vysvetlila astrologička Mari a dodáva: „Blíženci sa vám budú venovať, ak ste v ich blízkosti, ak ste súčasťou ich veľkých dobrodružstiev, ale väčšinu času sa vám Blíženci nevenujú.“

Blíženci, ktorých symbolizujú dvojčatá, sú tiež známi tým, že majú viacero osobností. Nikdy tak neviete, či sa v daný deň Blíženec zobudí a namiesto toho, aby vás považoval stále za atraktívneho, kompletne zmení názor.

