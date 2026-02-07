Jedno z najslávnejších miest Európy v ohrození: More dosiahlo rekordné hodnoty, situácia sa má zhoršovať

Foto: NASA, Pixabay

TASR
Tomáš Čapák
Benátky zažili 15 rekordne vysokých prílivov za deväť dní.

V Benátkach zaznamenali za deväť dní 15 vysokých prílivov. Desať z nich bolo nad 110 centimetrov, čo spustilo protipovodňové bariéry MOSE. TASR o tom píše podľa agentúry ANSA.

Riaditeľ benátskeho Centra pre príliv a odliv Alvise Papa v piatok označil situáciu od začiatku tohto roka za rekordnú. Podľa jeho slov to súvisí najmä „s hladinou mora, ktorá v posledných rokoch stúpla v dôsledku klimatických zmien“.

„Dnes sme na úrovni približne 40 centimetrov,“ vysvetlil Papa s tým, že „začiatkom 21. storočia to bolo okolo 21 – 23 centimetrov.“

Foto: Unsplash

Hladina mora rekordne dlho vyššia

„Zatiaľ čo (doteraz) na zvýšenie prílivu o 80 centimetrov boli potrebné veľmi silné vetry, teraz na dosiahnutie jedného metra stačia oveľa slabšie,“ uviedol.

Podľa jeho slov poveternostné podmienky v posledných dňoch neboli obzvlášť výnimočné. Napriek tomu hladina mora bola rekordných 42 hodín vyššia ako meter oproti bežnej situácii. V rovnakom období minulého roka to boli štyri hodiny.

Situácia sa bude zhoršovať

Situácia sa bude podľa Papu zhoršovať. „Ak bude priemerná hladina naďalej stúpať, znamená to, že na zaplavenie mesta budú stačiť oveľa menej závažné poruchy. A tu prichádza na rad systém MOSE: udržiavanie hladiny vody pod jedným metrom je nevyhnutné,“ uzavrel.

Systém Modulo Sperimentale Elettromeccanico (skratka MOSE je po taliansky aj symbolické meno Mojžiš) tvorí pri vstupoch do Benátskej lagúny 78 pohyblivých oceľových bariér. Pri hrozbe vysokého prílivu sa bariéry naplnia vzduchom, zdvihnú sa zo dna mora a oddelením lagúny od mora v nej udržujú nižšiu hladinu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Spojené štáty obvinili Čínu z tajného testovania jadrových zbraní. Je to v rozpore so zákazom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac