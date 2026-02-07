Jedno z najslávnejších miest Európy v ohrození: More dosiahlo rekordné hodnoty, situácia sa má zhoršovať

V Benátkach zaznamenali za deväť dní 15 vysokých prílivov. Desať z nich bolo nad 110 centimetrov, čo spustilo protipovodňové bariéry MOSE. TASR o tom píše podľa agentúry ANSA.
Riaditeľ benátskeho Centra pre príliv a odliv Alvise Papa v piatok označil situáciu od začiatku tohto roka za rekordnú. Podľa jeho slov to súvisí najmä „s hladinou mora, ktorá v posledných rokoch stúpla v dôsledku klimatických zmien“.
„Dnes sme na úrovni približne 40 centimetrov,“ vysvetlil Papa s tým, že „začiatkom 21. storočia to bolo okolo 21 – 23 centimetrov.“
Hladina mora rekordne dlho vyššia
„Zatiaľ čo (doteraz) na zvýšenie prílivu o 80 centimetrov boli potrebné veľmi silné vetry, teraz na dosiahnutie jedného metra stačia oveľa slabšie,“ uviedol.
Podľa jeho slov poveternostné podmienky v posledných dňoch neboli obzvlášť výnimočné. Napriek tomu hladina mora bola rekordných 42 hodín vyššia ako meter oproti bežnej situácii. V rovnakom období minulého roka to boli štyri hodiny.
Situácia sa bude zhoršovať
Situácia sa bude podľa Papu zhoršovať. „Ak bude priemerná hladina naďalej stúpať, znamená to, že na zaplavenie mesta budú stačiť oveľa menej závažné poruchy. A tu prichádza na rad systém MOSE: udržiavanie hladiny vody pod jedným metrom je nevyhnutné,“ uzavrel.
Systém Modulo Sperimentale Elettromeccanico (skratka MOSE je po taliansky aj symbolické meno Mojžiš) tvorí pri vstupoch do Benátskej lagúny 78 pohyblivých oceľových bariér. Pri hrozbe vysokého prílivu sa bariéry naplnia vzduchom, zdvihnú sa zo dna mora a oddelením lagúny od mora v nej udržujú nižšiu hladinu.
