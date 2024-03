Jednu z najkrajších pláží sveta musíte navštíviť: Ráno nasadnete do lietadla a večer sa už môžete kúpať v raji

Ak už tiež snívate o teplejších mesiacoch a oddychu na pláži, máme pre vás tip. Tento raj na zemi by ste jednoducho nemali vynechať. Odporúčajú ho aj tí najskúsenejší cestovatelia.

Navštívte jednu z najkrajších pláží

Ako píše Mail Online, oblasť v okolí Dalamanu v Turecku dostala prezývku „Tyrkysové pobrežie“ a niet sa čo čudovať. Azúrová krása, ktorou sa tu môžete kochať, vám vyrazí dych. Je tu množstvo pláží, ktoré si môžete vychutnať, skúsení cestovatelia ale odporúčajú Modrú lagúnu v Ölüdeniz.

Nachádza sa v národnom parku a jeho široký záliv, biely piesok, žiarivomodrá voda a hornaté pozadie z neho robia ideálne miesto na oddych. Podľa webu Travel and Destinations si tu na svoje prídu milovníci pokojnej hladiny, ale aj fanúšikovia športu. Lagúna je totiž ako stvorená na paddleboarding či paragliding. Práve paragliding je jedna z najpopulárnejších aktivít (okrem slnenia sa), kvôli ktorej sem ľudia chodia.

Preskúmajte mesto duchov

Navštíviť môžete aj neďaleké mesto duchov Kayaköy. Kedysi prosperujúca obec bola opustená v roku 1923 a dnes tu stoja prázdne domy a kostoly. Odskočiť si sem môžete aj z populárnej tureckej Antalye. Z Viedne ste v Antalyi už za menej ako 5 a pol hodiny. Najlacnejšia letenka vás vyjde približne na 106 eur.

Ako píše web Rome2Rio, z Antalye chodí autobus do Fethiye každé 4 hodiny. Lístok by vás nemal vyjsť na viac ako 7 eur. Od Fethiye sú pláže vzdialené už len pol hodiny jazdy autom. Ďalšou možnosťou je letieť na letisko Dalaman. Najlacnejšia letenka vás vyjde na 128 eur, najkratší let sem trvá taktiež približne 5 a pol hodiny. Z Dalamanu je to následne do Fethiye 45 minút cesty autom.