Jedinou skladbou šokovala celé Slovensko. Celeste Buckingham zmiatla fanúšikov, potom musela vysvetľovať

Fanúšikov získala už v SuperStar a potom jej stačilo pár hitov v angličtine, aby ju začali hrať rádiá a ona sa v kariére posunula ešte ďalej. Dnes je Celeste stálicou hudobného priemyslu a neustále prináša fanúšikom zvučné novinky. Tá posledná spôsobila poriadny rozruch.
Stačila na to jedna fotografia, ktorá mala byť promom k jej novému videoklipu k skladbe I Told You So. Tá pred piatimi dňami došla na streamovacie platformy. Ešte predtým však musela ustáť poriadnu dávku chaosu.
V svadobných šatách, s prsteňom na ruke a mužom v náručí mala Celeste čo vysvetľovať. Najmä potom, ako sa jej pod príspevkom začali kopiť gratulácie k svadbe. „Ďakujem za všetky milé slová a priania, ale, prosím, pozrite si môj ďalší príspevok, kde nájdete vysvetlenie,“ napísala speváčka neskôr v komentári, keď sa ukázalo, že ľudia skutočne nerozumejú tomu, čo sa deje, napriek tomu, že už celé mesiace nemala žiadneho partnera.
„Všetkým, ktorí poslali milé slová, gratulácie alebo sa jednoducho pridali na túto cestu – ďakujem z celého srdca. Nevstúpila som do manželstva… Len som otvorila nový hudobný príbeh. Aj keď to mohlo vyzerať ako reálna svadba, v skutočnosti to bol len náznak mojej novej piesne,“ zverejnila neskôr Celeste vyjadrenie.
Najnovšie o celej vzniknutej situácii porozprávala ako hostka v Teleráne. „Ja som dala tú fotku na Instagram, na sociálnu sieť, a 10 minút na to som mala ísť na stage, vystupovala som. Tak som išla, odohrala som svoj hodinový set, zišla som dole z pódia a zrazu len vidím ten rozruch, že telefóny zvonia a neviem čo všetko,“ priznala pobavená speváčka, ktorá do tejto chvíle verila, že ľudia pochopia, že ide len o záber z jej pripravovaného videoklipu. Celeste je totiž známa tým, že pridáva krátke ukážky aj fotografie vždy vopred, aby jej fanúšikovia vedeli, na čo sa môžu tešiť.
Dokonca aj potom, čo sa dozvedela o tomto zmätku, verila, že ide len o malú skupinku ľudí, ktorí to pochopili nesprávne. „Však som single dlhší čas. To by som asi nestihla za dva mesiace si niekoho nájsť a rovno si urobiť svadbu,“ argumentovala speváčka. Následne priznala, že si neskôr dala tú námahu a odpísala takmer každému človeku, ktorý jej v komentároch prial k svadbe, aby mu poďakovala, no zároveň upresnila, že šlo o videoklip.
Na situácii sa pritom aj pobavila, keďže sa neskôr smiala, že keď sa raz bude vydávať, po tomto príspevku jej to už nikto neuverí. „Alebo si ľudia budú myslieť, že už mám druhú svadbu,“ dodala s humorom.
