Jedinou skladbou šokovala celé Slovensko. Celeste Buckingham zmiatla fanúšikov, potom musela vysvetľovať

Foto: Instagram (celbuckingham) / Profimedia

Dana Kleinová
Pridala fotografiu k skladbe nevediac, že ju ľudia pochopia úplne inak.

Fanúšikov získala už v SuperStar a potom jej stačilo pár hitov v angličtine, aby ju začali hrať rádiá a ona sa v kariére posunula ešte ďalej. Dnes je Celeste stálicou hudobného priemyslu a neustále prináša fanúšikom zvučné novinky. Tá posledná spôsobila poriadny rozruch. 

Stačila na to jedna fotografia, ktorá mala byť promom k jej novému videoklipu k skladbe I Told You So. Tá pred piatimi dňami došla na streamovacie platformy. Ešte predtým však musela ustáť poriadnu dávku chaosu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Celeste Rizvana Buckingham (@celbuckingham)

V svadobných šatách, s prsteňom na ruke a mužom v náručí mala Celeste čo vysvetľovať. Najmä potom, ako sa jej pod príspevkom začali kopiť gratulácie k svadbe. „Ďakujem za všetky milé slová a priania, ale, prosím, pozrite si môj ďalší príspevok, kde nájdete vysvetlenie,“ napísala speváčka neskôr v komentári, keď sa ukázalo, že ľudia skutočne nerozumejú tomu, čo sa deje, napriek tomu, že už celé mesiace nemala žiadneho partnera.

„Všetkým, ktorí poslali milé slová, gratulácie alebo sa jednoducho pridali na túto cestu – ďakujem z celého srdca. Nevstúpila som do manželstva… Len som otvorila nový hudobný príbeh. Aj keď to mohlo vyzerať ako reálna svadba, v skutočnosti to bol len náznak mojej novej piesne,“ zverejnila neskôr Celeste vyjadrenie.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Celeste Rizvana Buckingham (@celbuckingham)

Najnovšie o celej vzniknutej situácii porozprávala ako hostka v Teleráne. „Ja som dala tú fotku na Instagram, na sociálnu sieť, a 10 minút na to som mala ísť na stage, vystupovala som. Tak som išla, odohrala som svoj hodinový set, zišla som dole z pódia a zrazu len vidím ten rozruch, že telefóny zvonia a neviem čo všetko,“ priznala pobavená speváčka, ktorá do tejto chvíle verila, že ľudia pochopia, že ide len o záber z jej pripravovaného videoklipu. Celeste je totiž známa tým, že pridáva krátke ukážky aj fotografie vždy vopred, aby jej fanúšikovia vedeli, na čo sa môžu tešiť.

Dokonca aj potom, čo sa dozvedela o tomto zmätku, verila, že ide len o malú skupinku ľudí, ktorí to pochopili nesprávne. „Však som single dlhší čas. To by som asi nestihla za dva mesiace si niekoho nájsť a rovno si urobiť svadbu,“ argumentovala speváčka. Následne priznala, že si neskôr dala tú námahu a odpísala takmer každému človeku, ktorý jej v komentároch prial k svadbe, aby mu poďakovala, no zároveň upresnila, že šlo o videoklip.

Na situácii sa pritom aj pobavila, keďže sa neskôr smiala, že keď sa raz bude vydávať, po tomto príspevku jej to už nikto neuverí. „Alebo si ľudia budú myslieť, že už mám druhú svadbu,“ dodala s humorom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Celý čas na to čakali a mali pravdu. Ani tento rok nebude v šou Love…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac