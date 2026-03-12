Jeden scenár horší ako druhý: Svet má strategické zásoby ropy na len 3 mesiace, varuje expert

Nemecký ekonomický inštitút Ifo varuje, že v prípade dlhšieho trvania vojny v Iráne by sa svetové zásoby ropy mohli vyčerpať už tento rok v lete. Ak vzhľadom na vojnu nebude k dispozícii 25 percent bežných dodávok ropy a Hormuzský prieliv zostane uzavretý, znamená to, že „potom máme na celom svete strategické zásoby na tri mesiace“, uviedol prezident mníchovského inštitútu Clemens Fuest.
TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Preto je dôležité, aby sa s rezervami nakladalo opatrne, dodal ekonóm. „Keďže nevieme, či táto vojna nebude eskalovať a či nebude trvať aj niekoľko mesiacov, je namieste otázka, či je správne uvoľňovať rezervy tak skoro,“ povedal Fuest.
IEA chce uvoľniť stovky miliónov barelov ropy
Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v stredu (11. 3.) oznámila, že uvoľní 400 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy v snahe zmierniť rast cien. Podľa údajov IEA to predstavuje tretinu ropných rezerv 32 členských štátov v celkovom objeme približne 1,2 miliardy barelov. Účelom rezerv nie je, aby trvalo kompenzovali výpadky dodávok, upozornil Fuest. Súčasný rast cien energií ešte nespôsobuje skutočne veľké problémy, uzavrel ekonóm.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa spočiatku žiadala spojencov, aby sa neponáhľali s uvoľnením strategických zásob ropy, ale o niekoľko hodín zmenila svoj postoj a začala hľadať možnosti rozsiahlej intervencie na ropných trhoch, napísal vo štvrtok denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Americký minister energetiky Chris Wright údajne povedal svojim kolegom zo skupiny G7, že uvoľnenie rezerv by bolo predčasné, keďže cena ropy klesla pod 90 dolárov (77,71 eura) za barel (159 litrov). Americká strana však zmenila svoj postoj menej ako dve hodiny po tom, ako Trump prehodnotil svoje rozhodnutie, napísal WSJ. V dôsledku toho sa členské krajiny Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) v stredu (11. 3.) dohodli na uvoľnení rekordných 400 miliónov barelov ropy zo svojich núdzových rezerv s cieľom stabilizovať situáciu na trhu.
„Výzvy na trhu s ropou, ktorým čelíme, sú bezprecedentné, preto som veľmi rád, že členské štáty IEA reagovali núdzovým kolektívnym opatrením bezprecedentného rozsahu,“ uviedol výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol. „Trhy s ropu sú globálne, takže aj reakcia na veľké narušenia musí byť globálna,“ dodal.
Reagujú aj krajiny G7
Nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová pred oficiálnym oznámením IEA informovala, že Berlín sa v reakcii na jej žiadosť chystá uvoľniť 19,51 milióna barelov ropy (1 barel = 159 litrov). Ďalší členovia skupiny siedmich popredných ekonomík (G7) tiež vyjadrili svoju otvorenosť uvoľneniu núdzových zásob ropy. Do skupiny G7 patria Nemecko, Spojené štáty, Japonsko, Kanada, Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Taliansko.
Slovensko uvoľňuje časť núdzových zásob
Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR realizuje kroky na uvoľnenie časti núdzových zásob ropy v súlade s uznesením vlády z 18. februára tohto roka. Opatrenie má zabezpečiť stabilitu dodávok ropných surovín a kontinuitu spracovania ropy na Slovensku, informovala v piatok SŠHR.
Samotné vyskladňovanie ropy sa realizuje prostredníctvom Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. Prvý vyskladňovací príkaz zabezpečuje dodanie 12.000 ton ropy pre akciovú spoločnosť Slovnaft, pričom dodávky sa začínajú realizovať od soboty 7. marca.
