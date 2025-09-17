Je to pre ňu veľká životná výzva. Adela Vinczeová otvorene prehovorila o výchove Maxíka, zatiaľ čo mnohé mamy sú ticho

Každý jeden skalný fanúšik si už všimol, ako známa moderátorka trávi voľný čas. Plnú pozornosť venuje svojmu adoptívnemu synčekovi, ktorý má už teraz od nej viac lásky ako od biologických rodičov. Maxík jej poriadne spestruje život a je aktérom nejednej úsmevnej situácie, na ktorú Adela len tak skoro nezabudne.
Hoci trvalo dlhší čas, kým sa ukončil adopčný proces a Maxík sa stal oficiálne súčasťou rodiny Vinczeovcov, oplatilo sa počkať. Už od prvej chvíle bol malý chlapček pre Adelu a Viktora láskou na prvý pohľad. Boli si istí na sto percent, že ho chcú vo svojej rodine. A aj keď jeho tvár na sociálnej sieťach neukazujú, zvyknú sa pochváliť okamihmi, ktoré spolu zažili. Ako je však naznačené na portáli Koktejl, občas je to s ním ťažšie.
Prežíva s Maxíkom zaujímavé obdobie
Adela Vinczeová sa chopila roly matky s veľkým rešpektom. Rozhodla sa vo svojom živote spraviť krok, na ktorý sme u nej neboli zvyknutí. Kedysi zavalená prácou a televíznymi projektmi povedala rázne „nie“ ďalším ponukám, aby mala viac času na nezbedného Maxíka. Dnes má voľnejšie a venuje sa chlapčekovi, ktorý si vyžaduje veľa pozornosti.
Aj keď si moderátorka nevie Maxíka vynachváliť, vie taktiež priznať chvíle, ktoré nie sú v rodičovstve tie najdokonalejšie. V úvode šou Dobre vedieť! vyšla s pravdou von a prezradila o výchove synčeka niečo, na čo by mnohé mamy nemali odvahu.
„Je pravda, že je to pre mňa aktuálne veľká životná výzva učiť sa byť v jednom tíme s vlastným dieťaťom, aj keď má ťažkú chvíľu. A pochopiť, že mi nechce robiť zle, ale že má ťažkú chvíľu. Takže je to pre mňa veľmi zaujímavé a dôležité obdobie,“ povedala úprimne a zároveň poznamenala, že rodičovstvo očividne nie je med lízať.
Dieťatko dokáže rodiča občas poriadne preveriť, čo všetko vie ustáť. Za tie chvíle strávené s ním a za tú lásku, ktorá je opätovaná, to však stojí.
