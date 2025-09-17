Je to pre ňu veľká životná výzva. Adela Vinczeová otvorene prehovorila o výchove Maxíka, zatiaľ čo mnohé mamy sú ticho

Foto: Instagram (trochu_inak_s_adelou)

Jana Petrejová
Snaží sa pochopiť svojho synčeka.

Každý jeden skalný fanúšik si už všimol, ako známa moderátorka trávi voľný čas. Plnú pozornosť venuje svojmu adoptívnemu synčekovi, ktorý má už teraz od nej viac lásky ako od biologických rodičov. Maxík jej poriadne spestruje život a je aktérom nejednej úsmevnej situácie, na ktorú Adela len tak skoro nezabudne.

Hoci trvalo dlhší čas, kým sa ukončil adopčný proces a Maxík sa stal oficiálne súčasťou rodiny Vinczeovcov, oplatilo sa počkať. Už od prvej chvíle bol malý chlapček pre Adelu a Viktora láskou na prvý pohľad. Boli si istí na sto percent, že ho chcú vo svojej rodine. A aj keď jeho tvár na sociálnej sieťach neukazujú, zvyknú sa pochváliť okamihmi, ktoré spolu zažili. Ako je však naznačené na portáli Koktejl, občas je to s ním ťažšie.

Prežíva s Maxíkom zaujímavé obdobie 

Adela Vinczeová sa chopila roly matky s veľkým rešpektom. Rozhodla sa vo svojom živote spraviť krok, na ktorý sme u nej neboli zvyknutí. Kedysi zavalená prácou a televíznymi projektmi povedala rázne „nie“ ďalším ponukám, aby mala viac času na nezbedného Maxíka. Dnes má voľnejšie a venuje sa chlapčekovi, ktorý si vyžaduje veľa pozornosti.

Aj keď si moderátorka nevie Maxíka vynachváliť, vie taktiež priznať chvíle, ktoré nie sú v rodičovstve tie najdokonalejšie. V úvode šou Dobre vedieť! vyšla s pravdou von a prezradila o výchove synčeka niečo, na čo by mnohé mamy nemali odvahu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

„Je pravda, že je to pre mňa aktuálne veľká životná výzva učiť sa byť v jednom tíme s vlastným dieťaťom, aj keď má ťažkú chvíľu. A pochopiť, že mi nechce robiť zle, ale že má ťažkú chvíľu. Takže je to pre mňa veľmi zaujímavé a dôležité obdobie,“ povedala úprimne a zároveň poznamenala, že rodičovstvo očividne nie je med lízať.

Dieťatko dokáže rodiča občas poriadne preveriť, čo všetko vie ustáť. Za tie chvíle strávené s ním a za tú lásku, ktorá je opätovaná, to však stojí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Majú temnú stránku, o ktorej mlčia. Pozor na tieto znamenia zverokruhu, inklinujú k podvádzaniu a…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac