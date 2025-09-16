Majú temnú stránku, o ktorej mlčia. Pozor na tieto znamenia zverokruhu, inklinujú k podvádzaniu a kradnutiu

Poháňaní zvedavosťou, zúfalstvom alebo túžbou si zvyknú užívať veci, ktoré im nepatria. Reč je o niektorých ľuďoch, ktorí sa môžu pohybovať vo vašom okolí. Aj keď sa krádež prejavuje naprieč celým spektrom zverokruhu a jej dôvod sa líši, niektorí sú viac naklonení k tejto nekalej činnosti než druhí.
Kým Barani sú lovci vzrušenia a majú sklon kradnúť len preto, aby zistili, či im to prejde, Kozorožci to robia z dôvodu, lebo si myslia, že si zaslúžia niečo navyše. Blíženci zase zabúdajú platiť, lebo ich planetárny vládca je pomenovaný po bohovi zlodejov a Levy sa mylne domnievajú, že potrebujú všetko a všetkých získať na svoju stranu pre svoju existenciu, ako píše New York Post.
Panna zase kradne, aby dokázala svoju nadradenosť a Strelec, aby prerozdelil veci či peňažné prostriedky medzi chudobných. Sú však tri znamenia zverokruhu, u ktorých je pravdepodobnosť, že niekoho okradnú a prejavia sa ich zlodejské sklony v porovnaní s ostatnými vyššia.
Býk
Ak Býk nemá pocit, že má dosť, bude si myslieť, že má nárok na niečo, čo vlastníte vy. Inklinuje k nebezpečenstvu, ktoré mu dvíha adrenalín v krvi a inšpiruje ho kradnúť a podvádzať bez ľútosti a viny.
Nie nadarmo má neslávne známa podvodníčka s kurióznym prízvukom Anna Delvey mesiac v Býkovi. Bývalý priateľ ju opísal ako ženu, ktorá chcela mať všetko v prebytku, preto nakupovala, pila, jedla, nosila značkové veci a stelesňovala tak určitý druh luxusu. Išlo o klamárku, ktorá sa hrala na bohatú dedičku.
