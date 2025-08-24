Nadšenie aj slzy. Ženy odpovedali na otázku, čo by urobili ako prvé, ak by náhle vymizli všetci muži

Každý z nás si už niekedy predstavoval rôzne scenáre, ktoré sa nikdy nestanú. Či už ide o tie katastrofické, alebo predstavy toho, ako vyhrá v lotérii. Vďaka internetu sa o tieto teórie a predstavy môžete podeliť aj s ostatnými a vypočuť si ich názor. Najnovšie sa ženy rozhodli debatovať o planéte bez mužov.
Ženy sa môžu o svoje názory a myšlienky deliť na subreddite AskWomen (v preklade „Spýtaj sa žien“, pozn. red.). Denne tam diskutujú na rôzne témy, ako napríklad: Čo ste sa dozvedeli v živote príliš neskoro? alebo Koľko mesačne miniete na starostlivosť o seba? Prechádzajú tak od vážnejších filozofických tém až po tie zábavné a každodenné. Tak sa dostali aj k otázke: „Ženy, čo by ste urobili ako prvé, keby všetci muži zmizli?“
Rozdelili sa na tri skupiny
Za pár dní sa pod touto diskusiou nazbieralo viac než tisíc komentárov, pričom sa väčšina žien rozdelila na tri skupiny. Prvé dve si užívali voľnosť, či už šlo o pohyb, alebo obliekanie a tá tretia premýšľala viac prakticky a skončila s hlavou v smútku. Ak by totiž vymizli všetci muži, prišli by o svojich blízkych.
„Stresovala by som sa, kde sú moji mužskí priatelia a rodinní príslušníci a či sú v poriadku,“ napísala žena, čím spustila sériu podobných reakcií ako: „Moja prvá myšlienka by bola: Kde je môj manžel? Kde je môj otec a brat? Sú v poriadku? alebo „Plakala by som, pretože môj manžel je môj najlepší priateľ a bola by som zničená, keby zmizol.“
„Nekontrolovateľne by som plakala. Celá moja rodina by jednoducho bola preč,“ priznala ďalšia žena, ktorej už nezvýšili ženské príbuzné, a tak by v tomto prípade ostala úplne sama.
Ďalšia skupina ľudí by rozšírila svoje nočné aktivity, nie však tak, ako pravdepodobne čakáte. „Išla by som sa sama prejsť o druhej ráno,“ napísala žena a ďalšie sa hneď pridali. „Šla by som sa prejsť v noci bez strachu,“ súhlasila ďalšia. Debata sa pritom rýchlo zvrtla k skupinovej aktivite.
„Mám pocit, že by boli preplnené ulice, keďže väčšina z nás by to chcela tak veľmi urobiť. No keď polovica populácie odíde, myslím, že budeme mať dosť miesta,“ smiala sa tretia. „Jasné, dievčenská párty na ulici a nikto nás nebude obťažovať,“ nadšene sa hneď pridala ďalšia komentujúca. Nemuseli by pritom ani vyjsť von, ako poznamenala iná: „Všetky by sme nechali otvorené dvere a kričali na seba cez ulicu.“
Posledná skupina, s ktorej názorom sa zhodlo množstvo žien, sa najviac tešila zo slobody obliekania. Jednu vec by si pritom už nikdy neobliekli a ich výber pravdepodobne neprekvapí žiadnu ženu. „Nikdy viac by som si neobliekla podprsenku,“ prezradila komentujúca. Ďalšia to posunula na vyššiu úroveň, keď napísala: „Išla by som na prechádzku pri západe slnka s odhalenými prsami.“
Outfity pritom boli rôzne. Napríklad: „Vyšla by som von v najkratšej sukni, akú mám. S trblietkami. A bez podprsenky.“ alebo „Obliekla by som si najodvážnejšie oblečenie, aké by som v šatníku našla, aby sa na mne mohli pokochať ženy.“
Jedna žena dokonca napísala, že by usporiadala vonkajšiu párty, na ktorej by boli ženy len v spodnej bielizni a mohli si spolu takto voľne zatancovať.
V ďalších odpovediach ženy prezradili, že by napríklad precestovali svet, navštívili opustené miesta, či dokonca písali, že by sa viac usmievali. Zdá sa tak, že hoci ide o hypotetickú situáciu, ženy nad odpoveďami nemuseli rozmýšľať dlho a presne vedeli, čo teraz nemôžu robiť, lebo sa cítia obmedzované.
