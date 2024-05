Je možné, že opäť uvidíme polárnu žiaru: Dnes a zajtra sa pozerajte na oblohu, toto však môže byť problém

Už od dnešného (31. 5.) večera bude zrejme možné vidieť polárnu žiaru, šance na pozorovanie majú aj Slováci. Ako informuje iMeteo, na Slnku došlo ešte v stredu k silnej erupcii, k Zemi vymrštila prúd nabitých častíc.

Polárna žiara sa očakáva aj počas noci zo soboty na nedeľu. V piatok a v sobotu má nastať podľa prognózy geomagnetická búrka triedy G2. Kp index podľa portálu o počasí vysokou hodnotou napovedá, že polárna žiara sa počas nasledujúcich dvoch nocí objaví aj v nižších polohách ako zvyčajne. Ak sa to podarí, pozorovaná môže byť v Nemecku, Anglicku či Poľsku. No šancu máme aj na Slovensku, najmä na severe územia.

Polárna žiara však nebude taká výrazná, ako pred tromi týždňami, no mohla by sa dať zachytiť mobilným telefónom alebo fotoaparátom. Mesiac navyše bude smerovať k novu, čiže jeho jas brániť pozorovanie nebude, no treba k tomu aj vhodné podmienky, oblačnosť nám dopraje skôr počas noci zo soboty na nedeľu.