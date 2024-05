Ak v práci počas leta bojujete s vysokými teplotami, na toto máte nárok. Zamestnávateľ má voči vám niekoľko povinností

Letné horúčavy často prinášajú do pracovného prostredia až neznesiteľné podmienky, ktoré sa týkajú mnohých pracujúcich Slovákov. Väčšina zo zamestnancov stále nevie, že zamestnávateľom v takom prípade voči nim vznikajú nové povinnosti, informuje o tom portál podnikam.sk.

Vo všeobecnosti sa tieto povinnosti viažu na ustanovenie § 62 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva. Konkrétne povinnosti už upravuje vyhláška, v rámci ktorej sa špecifikujú podrobnosti o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. Počas letných mesiacov môžu vysoké teploty negatívne vplývať nielen na zdravotný stav pracovníkov, ale ovplyvňujú tiež ich pracovný výkon, sústredenie a efektivitu.

Zamestnávatelia by mali počítať so všetkými scenármi, ktoré sa môžu pri takejto práci vyskytnúť a správne inštruovať aj jednotlivých zamestnancov. Tí by si mali všímať okolie, ostatných kolegov a zároveň by mali mať k dispozícii všetky základné prvky, ktoré by mohli pomôcť vzniknuté problémy na zdraví vyriešiť. Tie musia byť, pochopiteľne, bezodkladne nahlásené kompetentnými osobám.

Vhodné mikroklimatické podmienky, ale aj pitný režim

Ako už bolo spomínané, zamestnávateľovi vznikajú aj konkrétne povinnosti, v rámci ktorých musí pracovníkom v prvom rade zabezpečiť dostatočný pitný režim. „Malo by sa tak diať poskytovaním pitnej vody a iných nápojov dopĺňajúcich minerálne látky vylučované potením pri práci zamestnancov za extrémnych teplôt,“ špecifikuje portál podnikam.sk. Druhou povinnosťou sú vhodné mikroklimatické podmienky. Takéto podmienky sa viažu na teplo, ale aj chlad.

Predpokladá sa, že optimálne mikroklimatické podmienky by malo zabezpečovať už samotné stavebné riešenie budovy, čo sa však v praxi často nedeje. V takom prípade musí zamestnávateľ zabezpečiť úpravu prostredníctvom technických zariadení, pod ktorými sa najčastejšie rozumie kúrenie a klimatizácia. Spomínajú sa však aj rolety, žalúzie, ventilátory, prípadne iné zvýšenie cirkulácie vzduchu v priestore.

