Jarné prázdniny sa blížia, školáci budú mať týždeň voľna: Tieto kraje začínajú ako prvé

Ilustračná foto: PickPik/TASR František Iván

Nina Malovcová
Žiaci si po jednodňových polročných prázdninách vydýchnu opäť.

Aktuálny školský rok priniesol žiakom už niekoľko dlhoočakávaných prestávok a jednou z nich boli po 3-ročnej prestávke aj polročné prázdniny. Tie síce trvali len jeden deň, no pre mnohých znamenali krátke vydýchnutie od školských povinností. Oddych školákov tým však zďaleka nekončí.

V nasledujúcich týždňoch čakajú školákov ďalšie voľné dni, ktoré budú výrazne dlhšie a už tradične budú rozdelené podľa krajov.

Západ Slovenska začne ako prvý

Ako prví sa jarných prázdnin dočkajú školáci na západnom Slovensku. Voľno čaká žiakov v Bratislavskom kraji, Nitrianskom kraji a Trnavskom kraji. Prázdniny sa začnú v sobotu 14. februára 2026 a potrvajú do nedele 22. februára 2026. Posledný deň vyučovania absolvujú deti v piatok 13. februára 2026 a do školských lavíc sa vrátia v pondelok 23. februára 2026.

Foto: SITA/Milan Illík

Stredné Slovensko si počká o niečo dlhšie

Na strednom Slovensku sa školský ruch zastaví o týždeň neskôr. Jarné prázdniny sa týkajú Banskobystrického kraja, Žilinského kraja a Trenčianskeho kraja. Voľno začne v sobotu 21. februára 2026 a skončí v nedeľu 1. marca 2026. Posledným dňom v škole bude piatok 20. februára 2026, pričom vyučovanie sa opäť rozbehne v pondelok 2. marca 2026.

Východ Slovenska uzavrie prázdninový maratón

Najneskôr si oddýchnu žiaci na východe Slovenska. Jarné prázdniny čakajú deti v Košickom kraji a Prešovskom kraji. Začnú sa v sobotu 28. februára 2026 a potrvajú do nedele 8. marca 2026. Posledný deň vyučovania pripadne na piatok 27. februára 2026. Návrat do škôl je naplánovaný na pondelok 9. marca 2026.

Po jarnom oddychu čaká žiakov ďalšia prestávka v podobe veľkonočných prázdnin. Tie sa v roku 2026 začnú vo štvrtok 2. apríla 2026 a potrvajú do utorka 7. apríla 2026. Posledným dňom vyučovania bude streda 1. apríla 2026 a do školských lavíc sa deti vrátia v stredu 8. apríla 2026.

