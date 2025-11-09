Japonsko vydalo varovanie pred cunami: Zasiahlo ho zemetrasenie, vlny môžu udrieť kedykoľvek

Japonsko vydalo varovanie pred cunami po tom, čo oblasť pri severnom pobreží krajiny v nedeľu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,7, uviedol tamojší meteorologický úrad (JMA). Americký geologický úrad (USGS) nameral zemetrasenie s magnitúdou až 6,8. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Zemetrasenie, ktoré by mohlo vyvolať prívalové vlny do výšky jedného metra, zasiahlo pobrežie prefektúry Iwate okolo 17:03 hodiny miestneho času (9.03 SEČ) v hĺbke 10 kilometrov, uviedli úrady. JMA varovali, že vlny môžu oblasť zasiahnuť kedykoľvek.
Ľudia sa majú držať čo najďalej
Národná televízna stanica NHK uviedla, že v pobrežných vodách boli zaznamenané vlny cunami. Vyzvala preto obyvateľov, aby sa od miesta držali čo ďalej.
Japonsko sa nachádza na štyroch tektonických platniach na západnom okraji tichomorského „Ohnivého kruhu“. V krajine, v ktorej žije asi 125 miliónov ľudí, zaznamenávajú ročne okolo 1500 otrasom, čo je zhruba 18 percent počtu zemetrasení na celom svete. Prevažná väčšina má však miernu intenzitu.
Krajina si následky katastrofy ešte pamätá
Japonsko zasiahlo doposiaľ najkatastrofickejšie zemetrasenie – s magnitúdou až 9,0 – v roku 2011. Sprevádzané bolo vlnami cunami, čo viedlo k úmrtiu približne 18.500 ľudí. Prírodná katastrofa spôsobila aj závažné poškodenie jadrovej elektrárne Fukušima I.
V tom čase boli v prevádzke tri zo šiestich reaktorov. Keď záložné generátory zaplavila voda, zlyhali chladiace systémy a v reaktoroch sa roztavilo jadrové palivo. Išlo o najzávažnejšiu haváriu tohto druhu od výbuchu v atómovej elektrárni Černobyľ v roku 1986.
