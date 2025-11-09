Japonsko vydalo varovanie pred cunami: Zasiahlo ho zemetrasenie, vlny môžu udrieť kedykoľvek

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
Japonsko vydalo po zemetrasení pri pobreží s magnitúdou 6,7 výstrahu pred cunami.

Japonsko vydalo varovanie pred cunami po tom, čo oblasť pri severnom pobreží krajiny v nedeľu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,7, uviedol tamojší meteorologický úrad (JMA). Americký geologický úrad (USGS) nameral zemetrasenie s magnitúdou až 6,8. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.

Zemetrasenie, ktoré by mohlo vyvolať prívalové vlny do výšky jedného metra, zasiahlo pobrežie prefektúry Iwate okolo 17:03 hodiny miestneho času (9.03 SEČ) v hĺbke 10 kilometrov, uviedli úrady. JMA varovali, že vlny môžu oblasť zasiahnuť kedykoľvek.

Ľudia sa majú držať čo najďalej

Národná televízna stanica NHK uviedla, že v pobrežných vodách boli zaznamenané vlny cunami. Vyzvala preto obyvateľov, aby sa od miesta držali čo ďalej.

Japonsko sa nachádza na štyroch tektonických platniach na západnom okraji tichomorského „Ohnivého kruhu“. V krajine, v ktorej žije asi 125 miliónov ľudí, zaznamenávajú ročne okolo 1500 otrasom, čo je zhruba 18 percent počtu zemetrasení na celom svete. Prevažná väčšina má však miernu intenzitu.

Foto: Poškodený štvrtý reaktor elektrárne Fukušima (Archív TASR)

Krajina si následky katastrofy ešte pamätá

Japonsko zasiahlo doposiaľ najkatastrofickejšie zemetrasenie – s magnitúdou až 9,0 – v roku 2011. Sprevádzané bolo vlnami cunami, čo viedlo k úmrtiu približne 18.500 ľudí. Prírodná katastrofa spôsobila aj závažné poškodenie jadrovej elektrárne Fukušima I.

V tom čase boli v prevádzke tri zo šiestich reaktorov. Keď záložné generátory zaplavila voda, zlyhali chladiace systémy a v reaktoroch sa roztavilo jadrové palivo. Išlo o najzávažnejšiu haváriu tohto druhu od výbuchu v atómovej elektrárni Černobyľ v roku 1986.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tragédia v Bratislave: 38-ročný muž mal vojsť do jazdnej dráhy prichádzajúceho vlaku a zahynul. Doprava…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac