Japonsko horí: Požiare zničili plochu o veľkosti 3600 futbalových ihrísk. Ľudia utekajú z domov, vládne tam beznádej

Evakuáciu takmer 4000 miestnych obyvateľov si vynútil najväčší lesný požiar za posledné polstoročie, s ktorým aj v utorok stále bojovali hasiči v okolí severojaponského mesta Ofunato ležiaceho v prefektúre Iwate.

TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP. Požiar si doteraz vyžiadal jednu obeť. Vypukol pred piatimi dňami a podľa odborníkov je dôsledkom vlaňajšieho rekordne teplého a suchého leta.

Do utorkového rána plamene zachvátili územie s rozlohou približne 2600 hektárov, čo zodpovedá ploche asi 3600 futbalových ihrísk, informovala japonská televízna stanica NHK. Z hľadiska zasiahnutej plochy ide o najväčší požiar v Japonsku od roku 1975, keď pri meste v Kuširo ležiacom na severe ostrova Hokkaidó zhorelo 2700 hektárov porastu.

