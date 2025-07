Japonsko evakuovalo dva milióny obyvateľov: Blíži sa vlna cunami, ušli aj zamestnanci jadrovej elektrárne

Japonsko pre blížiace sa vlny cunami po zemetrasení pri Kamčatke v stredu odporučilo evakuáciu takmer dvoch miliónov svojich obyvateľov. Mnohí odišli do vyšších polôh autami alebo pešo. Pracovníci jadrovej elektrárne Fukušima na severovýchode Japonska, ktorú v roku 2011 zničilo obrovské zemetrasenie a cunami, boli evakuovaní, uviedol jej prevádzkovateľ.

Japonská meteorologická agentúra uviedla, že 1,3 metra vysoká cunami zasiahla prístav v prefektúre Iwate na severe japonského ostrova Honšú. Žiadne zranenia ani škody však nehlásili. Starosta mesta Honolulu, ktoré je metropolou amerického štátu Havaj, Rick Blangiardi požiadal obyvateľov a tisíce návštevníkov, aby išli do bezpečia na horné poschodia budov alebo na vyššie položené miesta.

Nejde o bežnú vlnu

„Ľudia by sa nemali, a poviem to ešte raz, nemali by sa zdržiavať pri pobreží alebo riskovať svoje životy, ako sme videli v minulosti, len aby pozorovali, ako vyzerá cunami,“ povedal guvernér Havaja Josh Green. „Nie je to bežná vlna. V skutočnosti vás to zabije, ak vás cunami zasiahne,“ dodal Green.