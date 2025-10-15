Izrael mení svoj postoj: Po nociach napätia otvára priechod Rafah, humanitárna pomoc má zelenú

Izrael sa rozhodol otvoriť hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom podľa dohody o prímerí a umožní tak prepravu humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. Informovala o tom v stredu izraelská verejnoprávna televízia KAN, píše TASR podľa správ agentúry Reuters a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).
Židovský štát v utorok avizoval, že hraničný priechod Rafah neotvorí a umožní cezeň prechod iba polovici nákladných áut s humanitárnou pomocou z dôvodu, že mu militantné hnutie Hamas odovzdalo ostatky len štyroch mŕtvych rukojemníkov namiesto 28.
Tel Aviv zmenil rozhodnutie po ďalšom kroku Hamasu
Toto opatrenie podľa televízie KAN Tel Aviv zrušil po tom, čo hnutie v utorok večer odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) telá ďalších štyroch rukojemníkov. Červený kríž prevzal štyri rakvy s pozostatkami od Hamasu v meste Gaza a odovzdal ich izraelským ozbrojeným silám. Tie ich následne previezli do špecializovaného centra na identifikáciu, ktorá môže trvať až dva dni.
Podľa dvoch zdrojov spravodajského webu The Times of Israel Hamas v noci informoval sprostredkovateľov rokovaní s Izraelom, že v stredu odovzdá predstaviteľom MVČK telá štyroch ďalších zosnulých rukojemníkov.
Podmienky prímeria a nedodržané lehoty
Podľa dohody o prímerí mala palestínska skupina v rámci prvej fázy odovzdať zvyšných 20 živých rukojemníkov a ostatky 28 rukojemníkov do 72 hodín od ukončenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie. Živých rukojemníkov prepustila, avšak v pondelok odovzdala len štyri telá a v utorok ďalšie štyri.
Nahlásiť chybu v článku