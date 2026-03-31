Iveta Malachovská priznala veľký paradox vo svojom živote: Doma je to u nej inak. Diváci by ju nespoznali

Diváci ju roky poznajú ako energickú, pohotovú a výrečnú moderátorku, ktorá dokáže viesť rozhovory s ľahkosťou a prirodzeným šarmom. Slovo je jej pracovným nástrojom, jej silnou stránkou aj spôsobom, akým si získala rešpekt publika.
Iveta Malachovská má za sebou nespočetné množstvo živých vysielaní, diskusií či relácií, kde bola komunikácia absolútnym základom úspechu. Práve preto by málokto očakával, že v súkromí je to trochu inak, ako naznačila moderátorka Dámskeho klubu v relácii Medzi nami podľa STVR.
Pomohlo jej vysielanie naživo
Ľudia si často myslia, že to, čo vidia na obrazovke, je presným odrazom reality. V skutočnosti býva život známych osobností plný kontrastov, ktoré na prvý pohľad nedávajú zmysel. A presne takýto paradox priznala aj samotná moderátorka – niečo, čo by jej fanúšikovia pravdepodobne ani nečakali.
Ako sama uviedla, svoju výrečnosť vycibrila v živom vysielaní relácie Štúdio kontakt, ktorú moderovala v roku 1989.
“Malo to 90 minút a išlo to naživo. Každý, kto robí naživo, vie, že tá kadencia musí byť iná a rýchlejšia, lebo pán režisér ti do ucha hovorí: máš 2 minúty, máš 3 minúty a teraz máme nejakého herca, ktorý sa rozrozpráva… A ty ho musíš jednoducho seknúť, lebo ty vieš, že za tým ide toto toto toto. Úžasná škola, fantastická naozaj,” pochvaľovala si Iveta Malachovská.
