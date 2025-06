Ivana bez stopy zmizla pred 28 rokmi: Prípad je jednou z najväčších záhad Česka, polícia však možno má novú stopu

Prípad Ivany Koškovej patrí k tým, ktoré sa, žiaľ, nepodarilo vyriešiť ani po maximálnom vynaloženom úsilí. Prešlo už 28 rokov odo dňa, kedy ju živú videli naposledy. Polícia ale možno objavila novú stopu. Dočká sa Ivanina rodina konečne rozuzlenia?

Zmizla bez stopy

Ako informuje CNN Prima News, kriminalisti znovu otvárajú 28 rokov starý prípad zmiznutia v tom čase 14-ročnej Ivany Koškovej. Ivana 13. júla 1997 nasadla doma na bicykel a vyrazila k tete. Jej otec spomína, ako sa za ňou díval a mával jej z okna. Vtedy ju videl naposledy. Na polceste ju ešte stretla kamarátka, no potom zmizla bez stopy.

Nenašiel sa dokonca ani bicykel. Policajti však v septiku rodinného domu, kde v čase jej zmiznutia žil jeden z hlavných podozrivých, našli kostrové pozostatky.

Podľa iDnes existuje podozrenie, že pozostatky môžu patriť práve Ivane. V súčasnosti sa ale čaká na výsledky analýzy nálezu. Bližšie informácie k vyšetrovaniu zatiaľ polícia neposkytla. Muž, ktorý pozemok kedysi vlastnil, popiera akúkoľvek spojitosť s Ivanou a tvrdí, že ju nikdy nevidel a nepozná ju.

Polícia pracovala s viacerými hypotézami

Žiaľ, v čase, keď Ivana pred 28 rokmi zmizla, sa zraky ľudí upierali najmä na ničivé povodne, ktoré v tom čase pustošili krajinu a páchali škody. Ľudia sa o jej prípade dozvedali zvyčajne až neskôr, v čase, keď prešiel ďalší rok, no stále po nej nebolo ani stopy. Kriminalisti sa k prípadu opakovane vracali, no zatiaľ márne.

Pracujú s viacerými verziami, vrátane únosu či vraždy. Možné je ale aj to, že Ivanu niekto zrazil autom, no ku skutku sa nechcel priznať a telo ukryl. Žiadnu z hypotéz sa ale nepodarilo potvrdiť. Prípad by sa ale mohol dočkať vyriešenia, ak sa potvrdí, že v septiku sa našli naozaj Ivanine pozostatky.

V súčasnosti ale aj naďalej ostáva jednou z najväčších záhad v záznamoch českej polície. Rodina už nedúfa, že sa nájde živá, no podľa CNN Prima News by chceli aspoň náhrobný kameň na mieste, kam by jej mohli nosiť kvety.