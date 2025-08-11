Išla si len zabehať: Žena pri Rimavskej Sobote čelila útoku muža, pokúsil sa ju znásilniť

Pokojné športovanie sa premenilo na chvíle hrôzy. V okolí Rimavskej Soboty mal približne 30-ročný muž fyzicky napadnúť ženu, ktorá si bola zabehať. Incident sa odohral na mieste, kde sa bežne pohybujú rekreační športovci.
Podľa informácií televízie Markíza mal útočník ženu napadnúť s cieľom pokúsiť sa o znásilnenie. Pri incidente utrpela povrchové poranenia na nohách aj v hornej časti tela. Napadnutá žena sa však dokázala brániť a privolať pomoc.
Podozrivého zadržala polícia
Policajné hliadky muža krátko po útoku vypátrali a zadržali. Momentálne je vo väzbe a vo veci prebieha vyšetrovanie.
Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
Odporúčané články
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku