Irónia, aká tu ešte nebola: Diváci Dunaja, k vašim službám sa už teraz pripravujú na moment, ktorý nedáva zmysel

Diváci Dunaja, k vašim službám momentálne sledujú posledné epizódy pred letnou prestávkou, na ktorú sú už zvyknutí, a počas ktorej majú dosť času na premýšľanie nad osudmi ich obľúbených postáv. Najprv však musia zistiť, ako to s nimi skončí počas týchto nadchádzajúcich epizód a zdá sa, že o riskovanie nebude núdza.

Tento týždeň majú diváci Dunaja, k vašim službám obe epizódy za sebou a obe priniesli viacero šokujúcich momentov, od smrti Hanákovej až po Ludwigov útek s Helgou a Elizou. Vyzerá to však tak, že dráma nekončí a o hlúpe riskovanie v seriáli nebude núdza. Anna sa totiž rozhodne splatiť svoj „dlh“, keďže Dávidova babka šla za ňu do transportu a ona sa teraz na oplátku rozhodne zachrániť jej vnuka.

Risk, ktorý nik nedokáže pochopiť

Ako prezrádza ukážka k ďalšej epizóde tohto dobového seriálu, Anna bude opäť odpočúvať domácnosť Hanákovcov a vďaka tomu si vypočuje zaujímavý rozhovor. Walter príde za Hanákom so žiadosťou o pomoc a bude od neho chcieť informácie o Ludwigovi. Hanák chce na oplátku trest pre Dávida za vraždu jeho manželky. Jediná Anna pritom vie, že to bol v skutočnosti on, kto zaškrtil vlastnú ženu.

Laco je pripravený previesť rodinu Urbanovcov do Maďarska, no zatiaľ čo oni vymýšľajú spôsob, ako dostať Annu a aj zvyšok rodiny do bezpečia, ona sa rozhodne riskovať. V ukáže je totiž vidieť aj to, ako sa postaví pred samotného Klausa, ktorý ju hľadal, a hoci tým riskuje vlastný život (a nielen ten, keďže informácie získala vďaka odboju), rozhodne sa zachrániť ten Dávidov a povedať Klausovi, ako to v skutočnosti s vraždou Oľgy bolo.

Hoci by sa mohol tento krok Anny považovať za odvážny, diváci majú iný názor. „Mňa z tej Anny „picne“… Čo si myslí, že ju Walter ušetrí? Využije a zlikviduje,“ skonštatovala diváčka. „No dobre, Anna mu išla povedať, kde je malá Eliza. Ale ako mu vysvetlí, kde tieto informácie získala? Bude musieť vyzradiť, že tam odpočúvali. Týmto asi ohrozuje ďalších ľudí. A pri Klausovi ani nemôže vedieť, ako sa zachová,“ upozornila ďalšia.

Zdá sa dosť pravdepodobné, že prezradením tejto informácie Anna viac ľudí ohrozí než zachráni, vrátane seba. Mnoho ľudí totiž pre ňu riskovalo, nehovoriac o tom, že jej dokonca aj gardisti nevedomky poskytli krátky únik do Tatier, a práve tam Walter zistil, že je stále nažive.

Našli sa však aj takí, ktorých jej odvaha milo prekvapila a podporili ju. Napríklad: „Veľmi šľachtené gesto od Anny, a ak ju náhodou Walter nedajbože neušetrí, tak aspoň vytrie zrak všetkým, ktorí hovorili, že tam Anna už nemá čo robiť. Očividne ešte má.“ Ďalšia diváčka súhlasila: „Dúfala som, že nás Anna ešte všetkých prekvapí. Konečne.“