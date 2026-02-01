Iránski predstavitelia: Európske štáty „ponesú následky svojho hlúpeho činu“

Foto: TASR AP Photo/Khalil Hamra

Michaela Olexová
TASR
„Niekoľko krajín sa v súčasnosti snaží zabrániť vypuknutiu veľkej vojny v našom regióne. Žiadna z nich nie je európska."

Irán považuje ozbrojené sily krajín Európskej únie za teroristické skupiny. V nedeľu to oznámil predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Teherán tým reaguje na štvrtkové rozhodnutie ministrov zahraničných vecí EÚ, ktorí zaradili Zbor islamských revolučných gárd (IRGC) na zoznam teroristických organizácií pre jeho úlohu pri potláčaní nedávnych celoštátnych protestov v Iráne.

Podľa agentúry AFP je nateraz nejasné, aké dôsledky bude mať toto rozhodnutie Iránu. Kálíbáf sa vo vyhlásení odvolal na zákon z roku 2019, ktorý Irán prijal po tom, ako Spojené štáty zaradili IRGC na zoznam teroristických skupín. Tento zákon umožňuje Teheránu prijať recipročné opatrenia voči všetkým krajinám, ktoré sa tiež riadia týmto rozhodnutím.

Agentúra AP upozornila, že Kálíbáf mal pri oznámení rozhodnutia v parlamente oblečenú uniformu IRGC, rovnako ako viacerí poslanci stojaci po jeho boku. Kálíbáf v minulosti pôsobil ako veliteľ týchto gárd.

Európske štáty „ponesú následky“

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vo štvrtok rozhodnutie členských štátov EÚ ostro odsúdil a označil ho za veľkú strategickú chybu.

„Niekoľko krajín sa v súčasnosti snaží zabrániť vypuknutiu veľkej vojny v našom regióne (Blízkom východe). Žiadna z nich nie je európska. Európa namiesto toho rozdúchava plamene,“ napísal Arákčí na sociálnej sieti X.

Najvyšší predstaviteľ justičného systému v Iráne Gholám Hosejn Mohsení Edžeí v piatok varoval štáty Európskej únie, že zaradenie IRGC na zoznam teroristických organizácií bude mať pre Európu následky.

„Niet pochýb o tom, že nepriateľské konanie Európanov, ktorí označili Revolučné gardy za teroristickú organizáciu, nezostane bez odozvy,“ vyhlásil Edžeí a bez bližších podrobností dodal, že európske štáty „ponesú následky svojho hlúpeho činu“.

Konajú aj Briti

IRGC sú podľa agentúry AFP vnímané ako ideologická armáda, ktorej úlohou je zabezpečiť prežitie režimu nastoleného po iránskej islamskej revolúcii v roku 1979. Za teroristickú organizáciu ich považujú napríklad Austrália, Kanada a Spojené štáty.

Podobný legislatívny návrh ako EÚ pripravuje aj britská vláda. Informovala o tom v piatok televízia Sky News s odvolaním sa na britské ministerstvo vnútra. Nemenované zdroje však uviedli, že návrh zákona je stále nedokončený, pričom sa očakáva, že parlamentu bude predložený na schválenie v priebehu tohto roka.

