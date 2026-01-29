Európa uvalila sankcie na Irán: Dotkli sa vysokých predstaviteľov, chystajú sa ešte tvrdšie kroky

Martin Cucík
TASR
Európska únia robí kroky voči iránskemu režimu.

Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie vo štvrtok rozhodli o uvalení sankcií na iránskeho ministra vnútra Eskandara Mómeního a ďalších vysokých predstaviteľov Iránu.

Dôvodom je násilné potláčanie nedávnych masových protestov v Iráne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Podľa portálu Reuters sa očakáva aj dohoda o zaradení Iránskych islamských revolučných gárd (IRGC) na zoznam teroristických organizácií EÚ.

Tým by sa jednotka dostala do rovnakej kategórie ako Islamský štát či al-Káida a išlo by o výrazný, najmä symbolický obrat v doterajšom prístupe Európy k iránskemu vedeniu.

Krajiny boli zdržanlivé

Niektoré členské štáty EÚ na čele s Francúzskom sa dlhodobo zdráhali zaradiť IRGC na tento zoznam teroristických organizácií. Paríž však oznámil, že je pripravený tento krok podporiť, čím sa otvorila cesta k schváleniu tohto kroku.

