Do Iránu pricestoval osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN. Má si vypočuť ich názor na ďalší postup

Jeho úlohou je podporiť všetky snahy zamerané na dosiahnutie úplného a trvalého riešenia tohto konfliktu.

Osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN Jean Arnault pricestoval v stredu do Iránu. Do islamskej republiky dorazil niekoľko hodín po tom, ako sa Washington a Teherán dohodli na dočasnom prímerí, hoci majú protichodné predstavy o konečnej mierovej dohode. Informovali o tom agentúry AP a Reuters, píše TASR.

Arnault „na pokyn generálneho tajomníka navštevuje krajiny po celom regióne, aby podporil všetky snahy zamerané na dosiahnutie úplného a trvalého riešenia tohto konfliktu“, uviedol vo vyhlásení hovorca OSN.

Viac z témy Konflikt medzi Izraelom a Iránom:
1.
Trump dal 48-hodinové ultimátum na otvorenie Hormuzského prielivu. Irán reagoval hrozbami
2.
Irán prisľúbil odvetné útoky v celom Perzskom zálive: Štátna televízia potvrdila smrť ministra
3.
Donald Trump hovorí, že tieto tri objekty boli vymazané zo zemského povrchu: Niektoré správy tvrdia niečo iné
Zobraziť všetky články (82)

Vyslanec má podľa oznámenia naplánované stretnutia s iránskymi predstaviteľmi, aby si „vypočul ich názor na ďalší postup“ a potvrdil záväzok šéfa OSN Antónia Guterresa podporovať mierové urovnanie. Hovorca svetovej organizácie dodal, že Arnault vyzval všetkých lídrov, aby „si zvolili cestu mierového riešenia a ochrany civilistov“.

Arnault, francúzsky diplomat dlhodobo pôsobiaci v OSN, bol vymenovaný za Guterresovho osobného vyslanca pre konflikt v Iráne v marci. Na Blízky východ odcestoval v pondelok, OSN však neposkytla bližšie informácie o všetkých jeho plánovaných zastávkach.

Odporúčané články
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur

