Irán zničil americké lietadlo, tvrdia revolučné gardy. Hľadalo pilota zostrelenej stíhačky

Irán zničil lietadlo USA pri pátraní po pilotovi. Podľa Trumpa je v bezpečí.

Iránske revolučné gardy (IRGC) v nedeľu oznámili zničenie amerického lietadla, ktoré hľadalo člena posádky zostrelenej stíhačky USA. Informovali o tom iránske médiá, píše TASR podľa agentúr AFP a AP.

„Americké nepriateľské lietadlo, ktoré hľadalo pilota zostrelenej stíhačky, bolo zničené bojovníkmi islamu v južnom regióne Isfahán,“ citovala agentúra Tasnim vyhlásenie IRGC.

Nie je jasné, či havarovalo alebo bolo zostrelené

Americký predstaviteľ, ktorý hovoril pre agentúru AP pod podmienkou anonymity o citlivej vojenskej situácii, v piatok informoval o páde amerického lietadla. Nie je jasné, či havarovalo alebo bolo zostrelené, ani či bol do toho zapojený Irán.

Iránske štátne médiá uviedli, že americké útočné lietadlo A-10 sa zrútilo v Perzskom zálive po tom, čo ho zasiahli iránske obranné sily.

Bude v poriadku

Americký prezident Donald Trump v nedeľu ráno vyhlásil, že druhý člen posádky americkej stíhačky F-15E Strike Eaglejet, ktorá havarovala v Iráne, je po pátracej a záchrannej operácii „V BEZPEČÍ a ZDRAVÝ“.

„Utrpel zranenia, ale bude v poriadku,“ napísal Trump.

Americké médiá v piatok informovali, že americké špeciálne jednotky zachránili jedného z dvoch členov posádky zostreleného lietadla F-15. Bola to prvá zostrelená stíhačka USA od začiatku tejto vojny, ktorá sa zrútila v Iráne.

Trump potvrdil „úspešnú záchranu ďalšieho statočného pilota včera“ a dodal, že to nebolo zverejnené, aby sa predišlo ohrozeniu druhej záchrannej misie.

„Toto je prvýkrát vo vojenskej pamäti, čo boli dvaja americkí piloti zachránení samostatne hlboko na nepriateľskom území,“ napísal a dodal, že obe operácie boli ukončené „bez JEDNÉHO zabitého alebo dokonca zraneného Američana“.

