Ide o veľa: Dve krajiny si dnes volia prezidenta. Poľsko hľadá nástupcu Dudu, Rumunsko opravuje chybu z minulého roka

V Poľsku sa v nedeľu o 7.00 h začalo prvé kolo prezidentských volieb, v ktorých voliči rozhodujú o nástupcovi dosluhujúceho prezidenta Andrzeja Dudu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Hlavnými kandidátmi sú starosta Varšavy Rafal Trzaskowski z vládnej Občianskej platformy (PO) a predseda Inštitútu pamäti národa Karol Nawrocki, ktorého podporuje opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS). Podľa predvolebných prieskumov sa očakáva, že ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov, čo by viedlo k druhému kolu plánovanému na 1. júna.

Zmena rétoriky a taktika Trzaskowského

Trzaskowski, ktorý v roku 2020 tesne prehral s Dudom, podľa politológa Macieja Zakrzewského stavia na pragmatizme. Podľa experta vedome zmenil rétoriku – v aktuálnej kampani zjemňuje svoje liberálne postoje a sústreďuje sa na nerozhodnutých voličov v strede.

Nawrocki sa oficiálne prezentuje ako nezávislý kandidát, čo podľa analytika nezodpovedá jeho reálnej pozícii, keďže ho podporuje opozičná strana PiS. „Táto nezávislosť by mala zmysel, keby smeroval do stredu. On však išiel opačným smerom, začal súťažiť s (kandidátom národno-pravicovej Konfederácie) Slawomirom Mentzenom. Trvalo dlho, kým ho voliči PiS vôbec identifikovali ako svojho kandidáta,“ povedal.

Silná podpora mladých pre Mentzena

Tretím je kandidát Slawomir Mentzen, ktorý by podľa niektorých prieskumov vyhral medzi mladými voličmi. Medzi ďalšími uchádzačmi sú predseda Sejmu Szymon Holownia či Magdalena Biejat z Ľavice. Spolu vo voľbách kandiduje 13 záujemcov o post hlavy štátu.

Prezident má právomoc vetovať zákony

Prezident v Poľsku má právomoc vetovať zákony a na prelomenie veta je potrebná trojpätinová väčšina hlasov, čo môže ovplyvniť schopnosť vlády presadzovať zákony. Vzhľadom na doterajšie napäté vzťahy medzi vládou a prezidentom Dudom sa výsledok volieb považuje za kľúčový pre budúce smerovanie krajiny a fungovanie vlády.

Volebné miestnosti budú otvorené do 21.00 h, po ich uzavretí budú zverejnené prvé exit polly. Neoficiálne výsledky sa očakávajú v noci z nedele na pondelok.

Rumunsko opakuje voľby po anulovaní výsledkov z roku 2024

V Rumunsku sa v nedeľu začalo druhé kolo prezidentských volieb, do ktorého postúpili líder krajne pravicovej Aliancie za zjednotenie Rumunov (AUR) George Simion a proeurópsky primátor Bukurešti Nicušor Dan, ktorý kandiduje ako nezávislý. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, Reuters a AFP.

Volebné miestnosti sa otvorili o 7.00 h miestneho času (6.00 h SELČ) a uzavrú sa o 21.00 h (20.00 SELČ). Podľa piatkového prieskumu preferencií prvýkrát od prvého kola volieb tesne vedie Dan. Mnohí analytici predpokladajú, že výsledok súboja bude závisieť od volebnej účasti a hlasov početnej rumunskej diaspóry v zahraničí. Krátko po ukončení nedeľňajšieho hlasovania by mali byť zverejnené predbežné exit polly, oficiálne výsledky sa očakávajú neskôr v noci.

Simion dominoval v prvom kole

V prvom kole volieb jasne zvíťazil Simion s 40,96 percentami hlasov nasledovaný Danom, ktorý získal 20,99 percent. Odborníci pred obomi kolami volieb varovali pred zvýšeným množstvom dezinformácií na internete. Nicušor Dan podľa vlastných vyjadrení podporuje právny štát, Ukrajinu, transparentnosť a orientáciu na EÚ a NATO. George Simion v kampani využíval protiimigračný diskurz a podporuje tzv. tradičné hodnoty, pričom má väzby s pravoslávnou cirkvou. Často je obviňovaný z nadbiehania Rusku.

Prezidentské voľby sa v Rumunsku opakujú po tom, ako boli výsledky volieb hlavy štátu z roku 2024 anulované pre podozrenia z ruského zasahovania a manipulácií na sociálnych sieťach, ktoré údajne zvýhodnili krajne pravicového kandidáta Calina Georgesca.

Rumunské úrady varovali pred pokusmi o ovplyvňovanie volieb zahraničnými aktérmi aj pred opakovanými voľbami. Podľa viacerých expertov sú algoritmy sociálnych sietí – najmä TikToku – skreslené v prospech krajne pravicového obsahu a Simiona.